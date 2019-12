La visibilité, indispensable pour réussir dans l'e-commerce en Chine

Lors de la Fête des célibataires, Alibaba a vendu en vingtquatre heures pour environ 35 milliards d'euros de marchandises sur ses différentes plateformes, soit plus de 26 % que l'an passé. Si le nombre des cyberacheteurs a atteint 610 millions en Chine, en décembre 2018, il devient pourtant plus difficile d'attirer leur attention et de se rendre visible, notamment pour une marque peu ou pas du tout connue dans ce pays. Et ce pour plusieurs raisons : l'abondance d'informations, un grand éventail de choix sur nombre de sites d'e-commerce, une concurrence acharnée. En particulier, les Chinois sont encore globalement très attachés à la notoriété de la marque. Il s'avère donc primordial d'investir dès le début dans sa construction.

À cette fin, le coût est moindre pour démarrer du e-marketing - par exemple créer un compte public sur les réseaux sociaux (WeChat, Weibo, voire TikTok) -, mais il peut vite grimper s'il faut mettre des produits en évidence : acheter des bannières publicitaires, engager des KOL (Key Opinion Leaders), lancer des campagnes en ligne, acheter des données pour mieux cibler ses clients...

Les erreurs d'appréciation des PME françaises

« Souvent, les PME...