Le Cercle des économistes déclare « l'état d'urgence économique »

À court terme, l'enjeu de l'inflation. Pour le Cercle des économistes, la situation que nous vivons aujourd'hui est particulièrement inédite, entre craintes sociales pour les prochains mois et ambition économique pour les années à venir. À très court terme, il faut traiter le sujet de l'inflation et du pouvoir d'achat. La Banque centrale européenne est indépendante et doit mener la politique monétaire qu'elle juge opportune. Selon toute vraisemblance, elle va se fixer un objectif semblable à la FED de casser l'inflation le plus rapidement possible.

Une stratégie économique en trois temps

Pour le Cercle des économistes, la stratégie économique adaptée à la situation économique serait de :

1) Donner la priorité au court terme, au maintien du pouvoir d'achat des plus modestes (revenu allant jusqu'à 1,2 fois le SMIC). Pour cela, il apparaît judicieux de regrouper les aides au sein d'un chèque unique pour une durée de 12 mois maximum, afin d'éviter le risque de créer une spirale inflationniste.

2) Faire des efforts de réduction des dépenses publiques, de deux manières principales :

La réorganisation et la numérisation de l'administration publique par la mise en place d'une loi organique des finances publiques (LOLF), qui allouerait des budgets spécifiques à chaque programme ainsi que des objectifs assortis d'indicateurs pour évaluer leurs performances. Ce mode de fonctionnement "à la suédoise" permettrait de mettre en place une culture du résultat et une meilleure gestion de l'administration.





La réforme des retraites allant dans le sens de la réforme Touraine doit permettre d'augmenter le taux d'emploi du pays et d'économiser 10 milliards d'euros, notamment grâce à l'augmentation du nombre d'annuités. C'est le nombre de trimestres d'annuités qui importe, ainsi que la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues. Le véritable sujet porte sur le taux d'activité des plus de 55 ans. Ainsi, il ne s'agit pas de remettre en cause le cadre légal actuel, en particulier l'âge de départ à la retraite qui est, de fait, inclus dans la réforme Touraine.

3) Cette politique de réduction des dépenses publiques de l'État et d'augmentation du taux d'activité redonnera de la crédibilité à l'action de l'État et lui permettra de faire des investissements conséquents de long terme. Le Cercle des économistes les estime à 100 milliards d'euros pour contribuer potentiellement à la croissance, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation, de la transition écologique pour réussir les transformations du monde.

