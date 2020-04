Le coming out d’Emmanuel Macron : de 20h02 à 2022

Affirmons-le sans équivoque, Emmanuel Macron fut très bon, voire excellent dans un exercice télévisuel solitaire qui a apporté ce que tous les Français attendaient de lui : informations précises, vision stratégique claire et empathie ... et un teasing politique surprise qui lui était moins attendu ! Bien sur l'essentiel résidait dans l'annonce d'une date, provisoire, de déconfinement et la certitude d'un cap collectif clair et concret. Il y avait aussi l'ingrédient de l'affirmation d'un leadership rassurant maîtrisant le défi sanitaire.

Emmanuel Macron avait rangé dans les archives élyséennes, le ton martial et anxiogène du chef de « guerre » qui semait le doute collectif et les peurs individuelles. Enfin Emmanuel Macron a projeté de l'empathie, on peut dire de la tendresse envers nous les français. Le mix était un peu long mais plutôt très réussi. Mais derrière cette narration de crise, si l'on se libère de l'écoute émotionnelle de français confinés et inquiets, on entends une autre histoire, celle, complémentaire, qu'Emmanuel Macron a voulu et réussi, là aussi à libérer hier soir : de 20h02 à 2022 !

La célébration inclusive et populaire de la réussite collective de la France

Au cœur de sa narration, Emmanuel Macron s'est félicité, et il avait raison de le faire,

hier des réussites de notre pays dans cette bataille collective et individuelle. Quittant l'Olympe Jupitérienne et l'hélicoptère de combat de Captain France, il s'est positionné dans un NOUS inclusif au milieu des différentes lignes de front qu'il aime à décrire. « Ce qui semblait impossible ... nous avons su le faire en quelques jours » !

Cette réussite est donc celle des français de la première ligne du monde de la santé, de la deuxième ligne, beaucoup de français gilets jaunes de novembre 2018, et de tout le peuple français qui a montré son engagement et sa discipline. Ce nous c'est aussi évidemment sa réussite à lui, le Président de la République. Et il vient comme se baigner, pour la célébrer, dans une foule médiatique et populaire.

Le double bilan accusateur et exclusif des échecs du système de santé et de la gestion de crise

Emmanuel Macron n'a pas manqué de souligner aussi les échecs, les manques... Ceux d'un système de santé, d'une gestion de crise dont il a fait les deux bilans assez lucides et honnêtes. Oui mais là le Président, toujours situé pour faire ce constat au cœur de l'assemblée télévisuelle du peuple, nous montrait presque du doigt des « coupables » non identifiés dont visiblement, pour lui, il ne fait pas partie. Le nous inclusif devenait un VOUS associé à un JE accusateurs et exclusifs de sa personne, en terme de responsabilité, dans un « comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteurs... ».

Revenant au peuple du nous, il annonce, à la fois rassurant et sentencieux : « nous en tirerons les conséquences en temps voulu ». L'impression de leadership est puissante, le spin narratif est très efficace et il permet à Emmanuel Macron d'ouvrir alors la porte de ce que tout le monde espère et redoute à la fois : quelle suite pour vous, pour nous et donc pour lui ! Emmanuel Macron s'aventure alors sur le terrain de l'après COVID19. De tous les après !

Le Président de la sortie de crise, de la suite du mandat et... de 2022 ?

Et dans cet ultime chapitre de son intervention télévisée, Emmanuel Macron switche définitivement pour le JE présidentiel d'un leader qui va nettoyer les écuries de nos manques et faiblesses, refonder notre organisation collective, tenter de réécrire le destin européen. Il exhorte comme dans une campagne électorale, sur un ton cette fois Gaullien à « sortir des sentiers battus », ... « des idéologies ». Union nationale ? Allons plus loin, il s'agit d'un double message, adressé à la « concurrence » : à la fois d'ouverture aux Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot ... personnalités de droite, du centre et de gauche ... autour d'« un projet francais », mais surtout d'un défi politique, « je tacherai de dessiner le chemin qui rend cela possible ». Un défi électoral ?

Emmanuel Macron prophétise qu'il faudra « nous réinventer, moi le premier ». Quoi de plus normal, Emmanuel Macron sera à la manœuvre de l'après COVID-19. Il annonce qu'il fera le ménage politique et administratif et qu'il sera aussi le Président de la reconquête jusqu'à la fin de son mandat en 2022. Avec qui voudra le suivre. Et surtout, et c'est l'essentiel de cette intervention, il l'a déclaré hier soir, pour celles et ceux qui pensaient, espéraient, qu'il ne se représenterait pas, voire pour certains qu'il ne finirait pas son mandat, le message de fond est clair il sera au rendez- vous présidentiel de 2022. De 20H02 à 2022 !