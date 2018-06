Le dernier kilomètre de la supply chain exige de la précision

La vitesse a longtemps été au cœur de la livraison au dernier kilomètre. La livraison le jour suivant fut un temps la référence pour des revendeurs qui s'affrontaient en vue d'offrir un niveau de confort optimal aux consommateurs, mais la livraison dans la journée s'est vite imposée comme la norme. Toutefois, la précision au dernier kilomètre commence à apparaître comme la véritable exigence des consommateurs, à laquelle les revendeurs s'attèlent à répondre.

En proposant des créneaux horaires précis pour les livraisons, des sociétés comme Amazon captent les volumes de réseaux de livraison plus traditionnels, et leurs concurrents qui s'appuient sur des réseaux de supply chain conventionnels doivent trouver des moyens de s'adapter.

Nombre de grandes organisations de vente au détail réduisent déjà leurs supply chains traditionnelles au profit d'une approche plus agile. Ceux qui y parviennent convertissent leurs réseaux existants en faisant preuve d'inventivité, en mettant en place des entrepôts dédiés aux commandes en ligne, en utilisant les salles de stockage des points de vente comme des plates-formes de livraison localisées et, dans certains cas, en prélevant les marchandises des commandes en ligne au niveau de l'atelier.

Ces méthodes permettent aux revendeurs de fractionner leur stock en vrac plus commodément, en proposant une approche plus rationalisée du prélèvement et de l'expédition d'articles aux consommateurs pendant les créneaux horaires choisis par ces derniers. Cependant, les méthodes les plus crédibles qui rendront effective la précision au dernier kilomètre restent à inventer.

Le principe de précision

Comme beaucoup d'autres grands noms du commerce de détail, le spécialiste britannique du bricolage Wickes propose déjà le Click & Collect dans l'heure, le choix du jour de livraison et la livraison dans la journée. Toutefois, reconnaissant l'exigence croissante de précision des consommateurs, qui supplante l'exigence de vitesse, il propose également la livraison à des dates et heures précises,

Grâce à une collaboration avec une société tierce qui livre les produits pour moins de dix livres sterling, un tarif plus que raisonnable pour la plupart des clients. De nombreux revendeurs reconnaissent que pour les consommateurs, la précision supplante aujourd'hui la vitesse, mais beaucoup l'ignorent encore.

Les pionniers de la précision ont une longueur d'avance sur leurs concurrents mais le défi consiste à identifier un itinéraire viable permettant d'assurer une livraison de précision pratique pour l'organisation et le type de produits qu'elle fournit.

Les revendeurs pourraient trop facilement se laisser séduire par des technologies émergentes qui ne sont ni dominantes, ni adaptées pour transformer leurs supply chains. Des technologies comme la livraison par drone et la livraison par voiture autonome transformeront indéniablement la supply chain sur le long terme, mais ceux pour qui cette transformation ne peut attendre doivent inventorier leurs ressources existantes et faire avec ce qu'ils ont en se montrant inventifs.

Transformer la supply chain

Ceux qui sont prêts à s'adapter peuvent se lancer à l'aide de la modélisation de la supply chain, en exploitant les données propres à leurs ressources existantes (magasins, entrepôts, centres de distribution...) pour créer des modèles vivants de leurs supply chains de bout en bout.

En fournissant une représentante claire des opérations de la supply chain, un logiciel de modélisation permet aux organisations d'identifier et de gommer les inefficacités qui nuisent à la précision au niveau du dernier kilomètre. Pour restructurer des supply chains, il est possible d'agir sur des éléments clés comme le risque et le coût afin de tester divers résultats.

Chaque organisation de vente au détail est unique, avec son réseau de fournisseurs et de voies d'accès au marché, et sa supply chain est elle aussi une entité unique. C'est pourquoi les revendeurs adopteront avec profit une plate-forme de création d'applications de supply chain qui leur permettra de disposer de solutions de supply chain sur mesure sans devoir adapter un modèle générique qui ne leur conviendrait pas parfaitement.

En adoptant le logiciel de gestion de supply chain idoine, ils pourront analyser rapidement et jour après jour les multiples sources d'approvisionnement et l'ensemble des coûts de supply chain associés pour envisager n'importe quelle source potentielle, même lorsque les conditions de service changent.

Traditionnellement, le design de la supply chain est piloté par un consultant et relève d'un processus mis en œuvre une fois par an, voire moins souvent. Les supply chains doivent désormais être évaluées et remodélisées en continu pour s'assurer que les organisations de vente au détail sont en mesure de répondre à la demande des clients, même si celle-ci évolue.

