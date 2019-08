Le développement économique de l'Afrique ne se fera pas sans les femmes

Aujourd'hui, l'Afrique est le continent où les femmes sont les plus actives sur le plan économique. C'est le continent où la participation des femmes au marché du travail est la plus élevée (plus de 60%, supérieure aux taux des pays européens et occidentaux) et où l'entrepreneuriat féminin est le plus développé (24% d'entre elles ont créé leur entreprise, contre 6% en Asie et 12% en Amérique). Porteuses d'un véritable dynamisme économique, elles sont en particulier présentes dans les secteurs de l'agriculture et de l'éducation, et se tournent davantage vers les nouvelles technologies et le digital.

La grande inégalité dans l'accès au crédit et aux outils de financement

Cette réalité parfois méconnue n'empêche pas que les femmes en Afrique font face à des obstacles encore plus grands qu'ailleurs. Elles ont un accès plus limité que les hommes au crédit bancaire et autres outils de financement. Selon la Banque africaine de Développement (BAD), elles sont propriétaires de 48% des entreprises en Afrique mais elles ne représentent que 20% de la population ayant accès à un compte bancaire. En définitive, l'organisation estime que les besoins en financement non couverts pour les femmes entrepreneures s'élèvent à 42 milliards de dollars.

Par ailleurs, les conditions de travail des femmes, notamment dans le secteur informel, sont moins bonnes que pour les hommes. Ainsi, les femmes en Afrique perçoivent des revenus inférieurs à celui des hommes -jusqu'à 30% de moins dans le seul secteur agricole où elles sont très présentes. À ces activités économiques nécessaires à leur autonomie financière et pour subvenir aux besoins de leur famille, s'ajoutent la lourde charge des tâches domestiques qu'elles assurent en grande partie. Ainsi, l'Afrique est le continent où les femmes passent le plus de temps à s'occuper de tâches domestiques non rémunérées. Un écart constaté dès leur plus jeune âge et qui alimente largement le décrochage scolaire.

Le discours de Macron à Ouagadougou en 2017

Le président Emmanuel Macron l'a clairement exprimé dans son discours à Ouagadougou en novembre 2017 et l'a réaffirmé lors de la conférence G7 Développement & Éducation en juillet dernier : l'égalité femmes-hommes est la grande cause de son quinquennat, en France et à l'international.

L'Agence française de développement (AFD) s'engage ainsi sur le terrain pour améliorer le quotidien des femmes entrepreneures en finançant des lignes de crédit à des institutions locales, comme l'Agence de Développement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MSMEDA) en Egypte ou l'Industrial Development Corporation (IDC) en Afrique du Sud.

Dans les deux cas, l'objectif est le même : encourager les institutions locales à proposer davantage de financements aux femmes entrepreneures tout en les accompagnant dans leurs démarches de financements.

Réduire les inégalités de genre augmentera le PIB de plus de 4%

L'accompagnement des femmes issues des quartiers défavorisés est un autre levier pour les aider dans leurs projets. Au Tchad, 350 porteuses de projets sont déjà accompagnées par l'AFD. En Egypte, un nouveau projet vise à amener 1.500 femmes de Louxor et du Grand Caire vers l'emploi salarié ou entrepreneurial, alors que l'Afrique du Nord se distingue du reste du continent en matière d'accès à l'emploi des femmes.

La réduction des inégalités de genre est ainsi un enjeu prioritaire dans l'objectif d'éradiquer la pauvreté et de réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030. Selon l'OIT, réduire les inégalités de genre permettrait d'augmenter le PIB du continent de plus de 4% d'ici 2025. C'est aussi un enjeu social majeur car les femmes utilisent la quasi-totalité de leurs revenus pour leurs enfants, soutenant ainsi le développement des communautés. Convaincue qu'il est vain de penser le développement sur le continent sans miser sur les femmes, l'AFD prévoit que 50% de ses engagements annuels soient dédiés à des projets liés aux questions de genre d'ici 2022 en Afrique.

En s'affirmant comme des agents du développement économique et social à part entière, les femmes africaines travaillent autant à leur autonomisation qu'elles contribuent au développement inclusif de l'Afrique.