Le mot de la semaine : "Chef"

Être chef, c'est s'intéresser aux qualités humaines : « Ce sont mes collaborateurs qui m'ont appris le métier. J'ai trouvé en eux une grande générosité », raconte un manager. Mais être chef, c'est aussi savoir dire non : « J'ai quitté mes fonctions chaque fois que la hiérarchie n'accordait pas les moyens d'atteindre les objectifs avec des conditions de travail décentes», explique le même.

LE MOT DE LA SEMAINE. Pour certains, être chef, c’est avant tout une question de personnalité. Mais pour diriger, mieux vaut se former aux techniques de management individuelles et collectives. Et se faire accompagner.