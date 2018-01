Le numérique sans les femmes : ni envisageable... ni acceptable !

À l'heure où le numérique transforme la société, nos vies professionnelles et personnelles, nos modes de fonctionnement, de collaboration et de communication, les organisations sont à la recherche de profils compétents toujours plus nombreux. Le besoin est exacerbé et la « guerre des talents » est déclarée. Dans ce contexte de pénurie globale de ressources, se passer de la moitié de la population n'est ni envisageable ni acceptable. La capacité des entreprises et des administrations publiques à recruter et fidéliser des collaboratrices et collaborateurs bien formés aux métiers du numérique, et en nombre suffisant, devient critique. Un diagnostic préoccupant est porté sur le nombre particulièrement faible de femmes dans les emplois liés au numérique au sein des organisations. Ce diagnostic, partagé par l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique, s'explique en large partie par le déficit d'intérêt des jeunes femmes pour les métiers du numérique, déficit d'intérêt qui, en outre, s'accroît depuis plusieurs années.

Par ailleurs, cette mixité est indispensable à un développement harmonieux de l'usage des technologies et à leur appropriation par tous. Nous avons la conviction que la société numérique ne peut se construire de manière équilibrée sans une représentation égalitaire des femmes et des hommes pour penser les usages de demain, bâtir les infrastructures et développer les solutions digitales dont les impacts sociétaux, sociaux et économiques sont croissants.

Seule une mobilisation exceptionnelle, inscrite dans la durée, permettra d'inverser les tendances et de rétablir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le numérique. Cette mobilisation est l'objet même de notre proposition. Nous, AFMD, CGE, Cigref, Pasc@line, Social Builder et Syntec Numérique, porteurs de l'initiative « Femmes@Numérique », et l'ensemble du collectif, souhaitons que la mixité femmes-hommes dans les métiers du numérique soit labellisée Grande Cause Nationale en 2018.

Cette initiative a d'ores et déjà recueilli le soutien de très nombreuses associations activement engagées pour défendre la présence des femmes dans le numérique : #JamaisSansElles, Cercle interElles, Code[Her], Cyberelles, Elles bougent, E-mma, Energie Femmes, Femmes Ingénieurs, L Digital, Les Premières, Science Factor, Société Informatique de France et Startupweekend.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la « grande cause de son quinquennat ». Le dossier présenté par notre Collectif s'inscrit dans cette volonté d'un traitement égal des femmes et des hommes et ambitionne avant tout de communiquer des messages percutants et de mener des actions adaptées pour attirer les jeunes filles et les femmes vers cette discipline qui révolutionne nos vies. Le changement à mener est culturel et donc structurel !

« Femmes@Numérique » est en outre complémentaire de la nouvelle « Stratégie Internationale de la France pour le Numérique » présentée le 15 décembre dernier par le Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères, Jean-Yves Le Drian, et par le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi.

Au travers de cette stratégie, la France, au sein de l'Europe, affiche sa vision d'un monde numérique dans lequel notre autonomie est assurée, nos acteurs économiques sont compétitifs et nos droits sont préservés. Avec « Femmes@Numérique » comme Grande Cause nationale 2018, la France affirmerait également sa volonté d'être exemplaire dans ce secteur, avec des femmes et des hommes représentés à parts égales.

Les actions proposées par notre collectif sont nombreuses. Certaines sont nouvelles, d'autres existent déjà, mais doivent être renforcées. Elles s'adressent à plusieurs cibles : le grand public, le système éducatif de l'école primaire à la formation professionnelle, les entreprises en général et celles de l'écosystème numérique en particulier, le monde associatif et les pouvoirs publics. Pour un changement réussi et durable, nous souhaitons que ces actions puissent s'inscrire dans le temps, et qu'elles vivent au-delà de l'année 2018.

Notre collectif s'est donc adressé au Premier ministre pour qu'il accorde à la démarche « Femmes@ Numérique », en faveur de la mixité des métiers du numérique, le label Grande Cause nationale en 2018, et qu'il donne à cette cause l'impulsion dont elle a besoin pour répondre aux enjeux sociaux, sociétaux et économiques dont elle est porteuse.

Pour le collectif Femmes@Numérique :