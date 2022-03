Le retour de la guerre confirme en creux que l’histoire est bel et bien finie

La difficulté majeure de la guerre faite à l'Ukraine ne tient pas à Poutine seul. Les controverses auxquelles donne lieu le conflit signalent la profonde complexité géopolitique de la situation. La difficulté tient à quelque chose dont nous sommes toutes et tous, humains, désormais responsables.

Ce que Poutine semble de toute évidence ne pas savoir, non plus que nous toutes et tous, est que l'histoire est très probablement totalement terminée. Et elle s'est sans nul doute terminée bien avant les thèses de Fukuyama sur la fin de l'histoire parues après la chute du mur de Berlin. Le compatriote de Poutine plus tard naturalisé français, Aleksandr Kojevnikov (Alexandre Kojève), né à Moscou en 1902, l'avait magistralement compris et enseigné dans un livre publié en 1947, Introduction à la lecture de Hegel.

Si ce qui précède est vrai, il faut évidemment se demander ce que cela veut dire. Car ça a l'air à première vue totalement absurde. Les événements de l'actualité mondiale donnent au contraire le sentiment que loin d'être terminée, l'histoire recommence de plus belle.

L'histoire est terminée au sens de Kojève, car nous pouvons comprendre maintenant pourquoi l'humanité se bat depuis son avènement. Ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est le moins que l'on puisse dire. L'humanité se bat. Elle est, on le voit de plus en plus clairement, la lutte même pour ce que l'on appelle la justice et le respect des personnes. Nous savons cela depuis l'avènement de l'idée de l'État de droit, qui rend possible l'avènement des droits de l'homme au sens générique du terme. L'humanité est à la fois l'émergence, l'avènement, et autant que possible, la réalisation du respect et de la justice.

L'histoire de l'humanité est l'événement de faire advenir ici-bas le respect, la reconnaissance, de chacune et chacun. Indépendamment de nos sexes, de nos couleurs de peau, de nos âges, etc. Elle a été à la fois le théâtre et l'intrigue de ce combat archaïque constitutif pour la dignité de chacune et chacun. Pour la « reconnaissance universelle de l'irréductible individualité » de chacune et chacun comme le formule Alexandre Kojève.

Pourquoi écrire cela maintenant ? Le pari est le suivant. Si l'on prend toutes et tous clairement conscience que l'avènement de la notion d'État de droit, appuyée sur celle de droits de l'homme, est la conséquence finale de l'aventure humaine, cette prise de conscience collective est susceptible de provoquer un effet de cliquet sur notre compréhension des choses et sur nos vies. On peut parier qu'alors l'ancienne présupposition qu'il n'y a que des guerres à faire, à faire encore, à faire toujours s'oublie progressivement. Encore faut-il y mettre la main à la pâte.

Désir de reconnaissance

Nous sommes toutes et tous assoiffés de reconnaissance. La différence d'avec le passé, est qu'aujourd'hui, nous le savons. Nous savons que la notion d'État de droit a été élaborée pour assouvir cette soif. Nous avons à notre portée, si nous voulons bien les lire et leur accorder foi, des livres essentiels de la culture universelle qui disent que l'apaisement est possible, et qui donnent quelques grandes lignes de ce qu'il faut tenter pour cela.

À lire aussi : Gouvernements, entreprises... le désir de reconnaissance, moteur de l'ambition

Nous avons enfin compris - en tout cas on nous a clairement dit - de quoi étaient faits les nerfs de la guerre et de l'aventure humaine jusqu'ici. Nous avons sous la main les guides qui permettent de tracer les grandes lignes d'une vie politique paisible, dotée des gardiens adéquats contribuant à garantir que ceux qui sont censés être nos gardiens, les gouvernants, le soient vraiment : Le Projet de paix perpétuelle de Kant, Les Principes de la philosophie du Droit de Hegel, etc.

Ici aussi, Le travail d'Alexandre Kojève est essentiel : il faut lire ce qu'il écrit dans son Esquisse d'une phénoménologie du Droit, écrite en pleine Seconde guerre mondiale, en 1943.

La thèse est que l'humanité est passée d'une domination de Maîtres à la montée en puissance de l'autonomie des Esclaves. Le résultat de l'histoire est le dépassement de la domination par l'avènement de Citoyens tous égaux entre eux, indépendamment du sexe, de l'origine ethnique, etc. À chaque « catégorie » correspond une forme dominante essentielle droit relative à un idéal de justice : « justice de l'égalité » (Maîtres), « justice de l'équivalence » (Esclaves), et « justice de l'équité (Citoyens).

Ce qui est très important est que la « tension » maître-esclave une fois comprise, elle se révèle en fait « éternelle » - c'est-à-dire jouée dès l'avènement de l'humanité, et donc toujours à reconquérir en direction d'une citoyenneté qui ne peut jamais être tenue pour acquise.

Trop tard

La conséquence majeure de ceci est que, sur le fond de ce qui précède, le geste de Poutine est un « coup » tardif. Intempestif. Dépassé. Comme tous les « coups » auxquels on assiste de nos jours (voir Bernard Bourgeois, Penser l'histoire du présent avec Hegel). Le gouvernement russe a beau revendiquer que l'Ukraine est une partie de la Russie - et tsariste et communiste -, et que son invasion en constitue la libération, le « geste » de la « reconquérir » est diamétralement contradictoire avec ce que nous savons, nonobstant ses convulsions continues, du sens de l'histoire.

On ne peut plus faire semblant de vivre une histoire authentique en reculant. En particulier après les deux Guerres mondiales du XXe siècle, dont la deuxième est due à une régression comparable à celle à laquelle Poutine voudrait que l'on assiste, il est devenu hors de question d'envisager quelque légitimité que ce soit à un geste comme celui de la Russie envers l'Ukraine.

Nous sommes à la fin de ce qu'est notre histoire, et au début d'autre chose. Mais il faut, pour ouvrir vraiment l'avenir, prendre acte du passé, seul sol solide à partir de quoi de nouveaux rêves, mus par autre chose que la soif et le manque, sont possibles.

Insistons bien sur ceci : ce qui est affirmé ici ne parle pas que de la Russie et des « autres ». Cela parle de l'humanité en son entier. Car ce mal dont Poutine et la Russie souffrent, qui provoque tous les excès, est bien universel. C'est une maladie spécifiquement humaine toute simple, qui s'appelle le désir de reconnaissance et dont l'expression se mondialise de plus en plus. Nous sommes bien à la Fin de l'histoire. Fin qui a elle-même son histoire, et dont nous sommes toutes et tous co-responsables.

Plus nous saurons reconnaître les trésors de la pensée qui s'est retournée sur l'histoire et en a extrait l'essentiel, moins nous serons vulnérables à nous abandonner à des colères devenues de pacotille.

Il n'y a décidément plus de « sujet ».

_______

Par Laurent Bibard, Professeur en management, titulaire de la chaire Edgar Morin de la complexité, ESSEC.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.