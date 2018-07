Le tourisme, secteur poids lourd des émissions de CO₂

Selon une étude publiée en mai 2018 dans la revue scientifique Nature Climate Change, et conduite pour la première fois à l'échelle mondiale, l'empreinte carbone du secteur touristique s'avère environ quatre fois plus importante que ce que l'on pensait.

Des chercheurs de l'Université de Sydney, du Queensland et de Cheng Kung - dont nous faisons partie - ont ainsi travaillé ensemble pour évaluer toute la chaîne de production de ce secteur : celle-ci inclut le transport, l'hébergement, la nourriture et les boissons, les objets souvenirs, les vêtements, les cosmétiques et bien d'autres produits.

Tout cela pris en compte, le tourisme mondial est responsable d'environ 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dépassant de beaucoup les précédentes estimations.

Tout compte fait

Le secteur du tourisme pèse plusieurs milliards de dollars et croît plus vite que le commerce international.

Pour évaluer concrètement les émissions produites par le tourisme, nous avons analysé plus d'un milliard de filières d'approvisionnement portant sur les multiples produits consommés par les voyageurs. En combinant une base de données détaillée sur le commerce international à des comptes permettant de savoir quels biens et services les touristes avaient achetés, nous avons identifié les flux de carbone entre 160 pays pour la période 2009-2013.

Nos résultats montrent que ces émissions ont augmenté d'environ 15 % au cours de cette période, passant de 3,9 gigatonnes (Gt) d'équivalent dioxyde de carbone (CO2-e) à 4,5 Gt. Cette hausse provient principalement des dépenses touristiques liées au transport, aux achats et à la nourriture.

Si rien ne change, notre appétit croissant pour les voyages devrait porter ces émissions à environ 6,5 Gt d'ici 2025. Cet engouement s'explique principalement par une hausse des revenus, dont le tourisme dépend fortement.

À qui la faute ?

Dans cette étude, nous avons comparé deux analyses d'attribution de la responsabilité pour ces émissions : une comptabilité se basant sur la résidence, une autre sur la destination. La première impute les émissions au pays de résidence des touristes, la seconde au pays hôte.

Traduisons cela en termes simples : les émissions de CO2 du tourisme sont-elles la responsabilité des voyageurs ou celle des destinations touristiques ?

Si la responsabilité incombe aux voyageurs, il nous faudrait dès lors identifier les pays envoyant le plus de touristes dans le monde et les moyens de réduire l'empreinte carbonede leurs déplacements.

D'un autre côté, une comptabilité prenant en compte la destination peut donner une idée des lieux touristiques (on pense notamment aux îles) qui bénéficieraient le plus d'améliorations technologiques et de réglementations visant à réduire l'empreinte carbone du tourisme.

En outre, le suivi sur une période donnée des émissions en fonction de la destination pourrait aider les chercheurs et les responsables politiques à évaluer le succès de programmes d'incitation et de réglementations, et à évaluer la vitesse de décarbonisation des activités touristiques.

Comment les pays se classent-ils en fonction de ces deux analyses possibles (voyageurs ou pays hôte) ?

Les États-Unis arrivent en tête quelle que soit la perspective adoptée - un grand nombre de personnes voyagent à la fois depuis et vers les États-Unis. Viennent ensuite la Chine, l'Allemagne et l'Inde.

Maintenant, quels sont les résultats si l'on regarde au niveau des habitants et non des pays ? Ici, la situation diffère : ce sont les destinations insulaires qui possèdent les empreintes les plus élevées pour ce qui est des destinations. Les Maldives arrivent en tête, avec 95 % des émissions liées au tourisme imputables aux visiteurs internationaux.

Les touristes sont ainsi responsables de 30 à 80 % des émissions nationales des économies insulaires ; ces résultats posent la question de l'impact du tourisme sur ces petits États.

Les îles, point chaud du tourisme

Si les petites îles dépendent des revenus générés par le tourisme, cette activité menace également la biodiversité insulaire.

Mais ces petits États n'ont en général pas la capacité de répondre à cette menace, en raison de leurs faibles économies d'échelle et de leur relatif isolement.

Peut-être pourrions-nous proposer une solution ? En effet, apporter un soutien financier et technique à ces îles pourrait potentiellement les aider à mieux décarboniser leurs infrastructures. Et ce soutien intégrerait la part de la responsabilité des voyageurs, et tout particulièrement ceux des pays développés.

Les Maldives, l'île Maurice et d'autres petites îles explorent ainsi très activement les moyens de développer leur capacité en énergie renouvelable pour réduire l'intensité carbone de leurs hôtels, transports et autres espaces de loisirs.

Sensibiliser

Espérons que notre étude fournira un point de départ pour des échanges entre le public, les entreprises et les décideurs à propos d'un indispensable tourisme durable.

Au final, les changements concrets émergeront de la mise en œuvre de réglementations et d'incitations communes pour encourager des voyages plus sobres en carbone. Et, au niveau personnel, il vaut vraiment la peine d'examiner le coût en carbone de ses vols, en choisissant, pourquoi pas, de compenser ses émissions et de soutenir les entreprises œuvrant pour un tourisme « durable ».

