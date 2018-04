Les Français toujours plus riches, mais pas tous !

Fin 97, le patrimoine net des Français s'élève à 3,765 milliards d'euros, soit en moyenne 157.500 euros par ménage. Vingt plus tard, il dépasse les 11.000 milliards, soit 380.000 euros environ par foyer. Alors bien sûr, il faut tenir compte de l'inflation. Mais en 20 ans, la valeur réelle de la richesse nette a tout de même progressé de 4,3% par an. C'est plus de 2,5 fois plus rapide que la progression du pouvoir d'achat, qui lui, ne s'est élevé que de 1,6% par an.

In fine, le patrimoine des Français correspond aujourd'hui à plus de 6 années de revenu. Cette hausse n'a pas été régulière, toutefois, les accidents ont finalement été très rares.

1997-2007 : les années dorées



Le gros de l'enrichissement se concentre entre 97 et 2007, les années dorées, avec un bond annuel de quasiment 10%. La hausse de l'immobilier (+150% dans l'ancien sur cette période) est au cœur de cette flambée, puisque le logement est l'enfant chéri du patrimoine des Français.

Mais, si l'immobilier donne la tendance de fond, ce sont les actifs financiers qui impulsent les changements de rythmes. Quand la bourse monte, la courbe de hausse est amplifiée. Quand elle baisse, elle adoucit la pente. Après l'éclatement de la bulle internet en 2000, le rythme s'accélère à nouveau dès 2003. Les ménages consacrent alors une part encore plus importante de leur revenu à leur épargne financière pour préparer leur retraite.

2008-2017 : la résistance de l'immobilier

En 2008 survient la pire récession de l'après-guerre. Et que se passe-t-il ? Eh bien rien, ou presque ! Le patrimoine net est à peine écorné : il perd 5% de sa valeur entre 2007 et 2009, alors qu'il en avait gagné 150% pendant les dix années précédentes. Là, c'est encore l'exceptionnelle résistance des prix immobiliers qui a joué. Mêmes causes, mêmes effets : lorsque les bourses chutent, la baisse des taux oxygène le marché de la pierre. Ce à quoi il faut ajouter l'impact de la fameuse loi TEPA, qui a facilité les transmissions de patrimoine avec une fiscalité très légère.

Entre 2012 et 2015, légère correction de l'immobilier : les prix dans l'ancien cèdent 6%, mais cela écorne à peine les patrimoines qui plafonnent... avant d'accélérer à nouveau avec un immobilier de nouveau flamboyant et un marché des actions au diapason.

Au bilan, cette période 1997-2017, ce sont 20 ans d'enrichissement exceptionnel pour les Français, sans pour autant que le poids de leur endettement n'ait augmenté : en effet, les dettes des ménages pèsent structurellement moins de 12% du total de leurs actifs.

Un enrichissement aux arrière-goûts d'inégalités

Alors oui, les Français se sont terriblement enrichis. Mais attention : cet enrichissement exceptionnel reste concentré entre les mains de happy few, à savoir les 10% les plus aisés, qui concentrent près de 50% du patrimoine national brut pour un montant moyen supérieur à 1,25 million d'euros. Quant aux 10% de Français les moins dotés, ils possèdent, eux, 2000 euros en moyenne, soit 627 fois moins. Sur ce plan-là, rien n'a fondamentalement changé en 20 ans.

Donc une conclusion s'impose : la France est vraiment très riche, encore plus qu'avant. Mais ce sont surtout les Français les plus riches qui sont plus riches.

