Les ressources naturelles se raréfient-elles ?

C'est l'un des topos les plus en vogue du discours catastrophiste et « collapsiste » : l'humanité va disparaître en raison de la raréfaction des ressources naturelles. Pourtant, nous n'avons jamais autant consommé - et donc trouvé - de pétrole (100 millions de barils par jour en moyenne cette année, selon l'Agence internationale de l'énergie) ou de gaz naturel. Ce malthusianisme ne date pas d'hier. En 1972, le rapport Meadows, « Les limites de la croissance », rédigé par des chercheurs du MIT à la demande du Club de Rome, un groupe international composé de divers experts, sonnait l'alarme sur les conséquences de l'accélération du développement économique et industriel.

Il pointait notamment, avec la hausse rapide de la démographie et de la croissance économique, le risque d'épuisement des ressources naturelles, lié à la demande croissante de métaux non ferreux, d'énergies fossiles, ou de produits agricoles, en raison de la limitation des terres arables. Leur pire scénario montrait qu'il restait 31 ans de réserves d'aluminium, contre 100 ans estimés jusqu'alors, et 21 ans de réserves de cuivre contre 36 ans estimés. 47 ans après, ces prévisions ont été largement démenties. Selon...