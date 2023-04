Les tendances clés qui vont façonner le retail et la supply chain

Visibilité à tout moment

L'importance de la visibilité va s'intensifier et s'étendre non seulement aux produits/stocks en magasin et dans l'entrepôt, mais aussi aux produits en mouvement. Compte tenu de la volatilité persistante des marchés, les expéditeurs vont devoir être en mesure de réagir aux perturbations en temps quasi réel et savoir exactement où se trouvent les stocks à tout moment est essentiel à leur réussite.

D'après une récente étude, un consommateur français sur quatre attend désormais que les employés des magasins connaissent la disponibilité des stocks pour pouvoir les servir efficacement. Mais seulement 12% des retailers français pensent avoir une vue globale précise de leurs stocks sur l'ensemble de leur réseau (en magasin et en ligne) 100 % du temps. Les retailers doivent s'efforcer de combler rapidement cette lacune en matière de visibilité des stocks en 2023, au risque de perdre la fidélité des clients.

Automatisation et robotique

Comme la pénurie de main-d'œuvre freine le secteur de la logistique, notamment dans le contexte des entrepôts, le développement de l'automatisation et de la robotique va s'accélérer. Il ne s'agit pas de remplacer les humains par des robots dans les rôles clés de la supply chain, il s'agit d'une collaboration plus avancée et plus efficace entre l'homme et la machine, car davantage de robots sont développés pour compléter la main-d'œuvre humaine en prenant en charge les tâches banales et répétitives.

L'automatisation et la robotique suscitent un grand intérêt chez nos clients, mais beaucoup d'entre eux ont été ralentis par des problématiques de supply chain et de ressources chez les fournisseurs d'automatisation/robotique. Nous pensons que ces freins vont se relâcher et que la croissance du modèle des robots en tant que service va probablement gagner du terrain en 2023, à mesure que les entreprises rattrapent leurs stratégies d'automatisation.

Des consommateurs plus écologiques

Les informations concernant l'origine et la durabilité des produits vont devenir la norme prédominante en 2023. La responsabilité sociale et le développement durable vont continuer d'être au cœur des préoccupations, sous l'impulsion non seulement de la réglementation et des consommateurs, mais aussi du zeitgeist populaire actuel.

En outre, des événements comme la COP27 et des initiatives mondiales comme Earthshot vont continuer de mettre en lumière l'urgence pour les gouvernements, les organisations et les individus de devenir plus responsables en 2023.

Le développement durable va devenir un sujet plus important en ce qui concerne la supply chain. Les clients exigent déjà des modes plus écologiques tels que des emballages, des processus et des expéditions durables. Les retailers vont devoir en tenir compte et être plus transparents sur leurs propres offres de produits de bout en bout, y compris sur les réseaux de la supply chain qui les relient tous.

La modernisation des magasins : une priorité absolue

Le magasin traditionnel va connaître une mutation en 2023, car il devient un espace multifonctions, allant au-delà de l'affichage et de la vente, pour devenir des centres de micro-fulfilment, de retours et même des centres de service client.

Il faut ainsi s'attendre à ce que les magasins gèrent une plus grande part des retours en ligne, car les retailers vont chercher à optimiser les coûts dans leurs supply chains. De plus, comme le pourcentage de retours augmente, les retailers vont commencer à augmenter les frais d'expédition associés aux retours d'articles achetés en ligne, ce qui va inciter les clients à utiliser davantage les magasins physiques pour ces retours.

On peut s'attendre à ce que le BOPIS (Buy-Online-Pick-Up-In-Store, achat en ligne et retrait en magasin), en tant que méthode d'exécution, continue également à augmenter. Les retailers optimisant leurs coûts logistiques afin de maintenir leurs marges sur les ventes en ligne, ils vont trouver des moyens d'encourager le BOPIS, soit en répercutant les frais d'expédition, soit en accordant des réductions pour le BOPIS en vue de réduire leurs frais d'expédition globaux et d'augmenter la fréquentation des magasins en même temps.

La collaboration est essentielle pour rester en tête en 2023

Plus la supply chain est flexible et agile, plus l'intégration dans des écosystèmes plus larges sera nécessaire, permettant aux entreprises de tirer parti des capacités de leurs partenaires dans le cadre d'offres plus larges et plus complètes. Plutôt que de voir les entreprises individuelles se faire concurrence, il faut s'attendre à une plus grande rivalité entre les écosystèmes concurrents en termes de technologies, de produits et de stratégies de mise sur le marché en 2023.

Un paysage de paiement en évolution

L'intérêt grandissant pour les options de paiement sans espèces, sans contact et les cryptomonnaies va se poursuivre en 2023. Il va être essentiel pour les entreprises d'adopter et d'exploiter ces nouvelles technologies dans leurs systèmes en magasin et en ligne si elles veulent rester en phase avec des consommateurs toujours plus férus de numérique.

Avec des milliards de personnes confrontées à la plus grande crise du coût de la vie depuis une génération, les retailers vont chercher à offrir à leurs clients des options de paiement plus souples. Nous pouvons donc nous attendre à ce que les fonctions du type « acheter maintenant, payer plus tard » continuent à se développer fortement en 2023.