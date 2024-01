Lettre ouverte à la communauté éducative

Nous, acteurs du sport français, souhaitons prendre la parole aujourd'hui pour exprimer notre respect et notre reconnaissance envers une ministre qui a su, depuis sa nomination, être à la hauteur de sa fonction, avec écoute, exigence et leadership. Lorsque que le Président de la République et la Première ministre ont nommé Amélie Oudéa- Castera en mai 2022, le monde du sport lui a accordé un accueil à la fois bienveillant et exigeant.

Bienveillant, afin de la laisser appréhender les enjeux de notre environnement dans une période extraordinaire, au sens propre et figuré, pour le pays, avec notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques dans moins de 200 jours. Exigeant, parce que nos attentes étaient élevées afin d'avoir la capacité de relever les enjeux qui se présentaient à nous et d'engager les réformes nécessaires.

Nous avons appris à travailler avec celle qui s'est révélée être une ministre efficace et une femme politique engagée, qui sait faire preuve d'empathie mais également de clairvoyance, plaçant toujours l'intérêt général au cœur de ses décisions.

Lorsque le secrétaire général de l'Élysée a énoncé le nom d'Amélie Oudéa-Castera comme nouvelle ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et des JOP, nous avons été heureux pour l'avenir de l'école, pour vous, membre de cette communauté éducative si précieuse pour l'avenir de nos enfants ; mais également parce que nous pensons que tout commence à l'école, aussi, voire surtout, la pratique d'une activité physique et sportive. Nous sommes heureux de partager avec vous cette ministre que nous vous conseillons de prendre le temps de découvrir, car elle se révélera, comme elle l'a été avec nous, toujours pleine d'attention et de respect, afin d'engager les réformes nécessaires.

* Signataires :

