Lyon, capitale française de la mobilité

De toute part, le sujet divise. Depuis plusieurs années, la transformation des villes entraîne des chantiers conséquents et une refonte totale de la circulation dans des communes qui n'avaient, à l'origine, pas été pensées pour y intégrer une offre de mobilités multiple. Cependant, se détacher considérablement des véhicules thermiques n'apparaît plus aujourd'hui comme une nécessité, mais bel et bien une obligation. En effet, la loi européenne sur le climat impose de réduire d'ici à 2030 d'au moins 55% les émissions au sein de toute l'UE, préconisant notamment le recours aux moyens de micro-mobilités. Cette loi fait également écho à la loi française d'orientation des mobilités.

Le doute plane sur les échéances réelles, comme l'énonçait récemment Thierry Breton. Néanmoins, une chose est sûre : nous entrons dans une nouvelle ère, et la transformation des moyens de locomotions à l'échelle nationale va devoir s'accélérer !

A Lyon, cette réflexion a débuté bien avant que des échéances gouvernementales ne soient fixées, et également bien avant la crise sanitaire qui a accéléré cette mouvance vers des moyens de déplacements décarbonées.

Allier la réflexion et l'innovation

En septembre 2019, Lyon lançait une initiative, alors inédite en France, celle d'interdire l'hypercentre aux voitures entre 11 heures et 20 heures sur quelques dates tests. Depuis, plusieurs expérimentations ont vu le jour, afin d'en tirer les meilleures conclusions et proposer des mesures claires pour la ZFE (zone à faibles émissions) de la ville. Depuis, d'autres initiatives ont vu le jour, avec notamment l'interdiction pour certains véhicules dont les Crit'air 5 et non classés de circuler dans le périmètre ZFE de Lyon, Bron, Vénissieux et Villeurbanne. Concernant les autres mesures, l'intermodalité est privilégiée. En 2020, la ville de Lyon intégrait via l'application L'Assistant de la SNCF, la possibilité de réserver et s'informer sur l'ensemble de l'offre de micro-mobilité disponible, et ce afin d'offrir un panel varié de choix aux utilisateurs pour progressivement se détacher de la voiture individuelle. A cela s'ajoute : le permis de conduire gratuit pour les trottinettes électriques, afin de mieux sensibiliser aux dangers quotidiens dans la mobilité urbaine.

Ce dernier point concentre néanmoins les plus vifs débats. Récemment, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, prenait position contre les trottinettes en libre-service arguant qu'elles représentaient un risque en termes de sécurité. Il est vrai que bien nombre d'accidents très graves ont eu lieu dans de nombreuses villes. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de sécurité pour que l'offre de micro-mobilité ne contribue pas à transformer nos territoires en far-west urbain.

La mobilité, élément essentiel pour une société plus verte

Comme l'a déclaré l'OCDE, les politiques destinées à intégrer la mobilité partagée sont fondamentales pour accélérer le développement de réseaux de transports durables. La micro-mobilité partagée fait partie du réseau de transport public, et son interconnexion avec l'existant rend accessible les déplacements « verts » aux citoyens en réduisant la nécessité de la voiture pour les petits déplacements. Dans la métropole de Lyon, ces mesures œuvrant à inclure davantage de mobilités neutres en carbone semblent contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. En effet, l'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'observatoire régional de surveillance de la qualité de l'air, a démontré dans son bilan de la qualité de l'air pour 2021, une nette amélioration au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis une dizaine d'années. Le rapport souligne également qu'il y a eu, dans cette même période, une forte baisse de l'exposition de la population de Lyon et du Rhône aux pics de pollution, conjointement avec une baisse des dépassements réglementaires.

Nul ne peut dire que ces résultats encourageants ne sont le fruit que d'une offre de mobilité décarbonée. Mais elle y contribue, surtout dans des zones urbaines à forte densité, où se concentrent les activités et déplacements. Il ne faut donc plus reculer pour que cela se répercute sur l'ensemble du territoire Français.

Avec aujourd'hui plus de 38 millions de véhicules individuels circulant en France, il y a urgence à transformer la mobilité en France au-delà de la voiture. Cette réflexion débute à l'échelle du quartier : agencer les différentes fonctions des bâtiments, gérer différemment le stationnement, proposer de nouveaux services de mobilité et micro-mobilité et, in fine, libérer de l'espace pour les personnes grâce à ces nouveaux moyens de mobilités douces. Tout cela fait partie des réponses aujourd'hui explorées et mises en place par les communes les plus avancées sur le sujet, dont Lyon.

La coopération de l'ensemble des acteurs est essentielle !

Il est globalement constaté qu'une grande partie des habitants des quartiers se déplacent principalement en marchant, souvent par faute de moyens de transport ou de règles de sécurité bien établies. Les politiques urbaines actuelles tendent vers un objectif essentiel, le développement durable, signifiant la prise en compte des enjeux écologiques, économiques et sociaux dans le développement et la gestion de l'espace urbain. Les collectivités ont pour ambition de devenir l'acteur incontournable de la transition écologique, tout en proposant un cadre de vie agréable à leurs citoyens. En ce sens, l'intermodalité joue un rôle clé, en tant que parfait allié aux transports publics pour offrir des choix multiples aux citoyens. A Lyon, le projet « une Presqu'île à vivre » a pour ambition d'allier les enjeux climatiques au cadre de vie des habitants et travailleurs, en libérant l'espace public pour les usagers. C'est également une forte attente des habitants de Lyon et de sa périphérie, de pouvoir rejoindre plus facilement une station de métro, tram ou bus, en combinant l'offre de micro-mobilités avec les transports en commun, pour permettre plus d'inclusion entre les territoires.

De plus, les collectivités se doivent de fournir des solutions de mobilité permettant de combiner des offres de transports compatibles avec les pratiques des usagers, le tout avec un faible impact environnemental.

La mobilité structure les territoires, permet les échanges sociaux et a un réel impact environnemental. Le développement des nouvelles formes et cultures de mobilité est un enjeu majeur aujourd'hui.

Aujourd'hui, la mobilité se joue à l'échelle des territoires, demain elle devra être nationale ! Encore une fois, Lyon en est un exemple parlant, avec ses 540km de pistes cyclables, pour une superficie de 47,87km2 pour l'ensemble de la ville.