Manger moins de viande est une priorité climatique !

Nous y revoilà. Bjorn Lomborg, cet universitaire danois devenu mondialement célèbre grâce à son best-seller L'Écologiste sceptique (2004), est à nouveau monté au créneau, le 22 octobre dernier dans une tribune au New York Post, contre les excès de l'imminente dictature verte qui nous menace. Sa nouvelle crainte : que l'on nous prive de burgers !

Oui, vous avez bien lu. Aux yeux de Lomborg, « les Nations unies vont finir par dicter aux gens ce qu'ils doivent manger ».

Anticonformisme médiatique

Provocateur bien connu à la tête du think tank « Consensus de Copenhague », Lomborg s'est d'abord fait remarquer dans les années 2000 pour une série d'attaques virulentes contre le courant dominant de l'écologisme. Argumentant que le climat changeait, mais moins dramatiquement que beaucoup l'affirmaient, il remettait en cause l'urgence d'agir. Il avait aussi déclaré que la déforestation n'existait pas et que les extinctions d'espèces étaient largement surestimées.

Lomborg navigue entre une pensée libérale mesurée et un déni pur et simple, en détournant ou en décontextualisant les données statistiques qu'il utilise. S'il s'attire les foudres de la plupart des scientifiques, Lomborg jouit encore malgré tout d'une large audience.

C'est la raison pour laquelle ses positions anticonformistes sur l'alimentation et le changement climatique drainent une telle attention. Cela vaut donc la peine de répondre à ses arguments.

Réductions des émissions

Lui-même végétarien, pour des raisons relatives au bien-être animal, Lomborg affirme que « les articles suggèrent presque tous unanimement que devenir végétarien permettrait des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de 50 % ou plus ». Or, selon lui, ces prévisions sont exagérées et personne n'a assez pris le temps de « creuser plus profondément » la question.

En tant que chercheurs qui analysons les impacts environnementaux, nous sommes pleinement conscients des limites que présentent les études sur « l'empreinte carbone de l'alimentation » et du danger de les prendre au pied de la lettre.

Creusons donc ces affirmations.

Prenons la revue de littérature sur laquelle s'appuie Lomborg, avançant que devenir végétarien ne diminue les émissions individuelles que de 5 % et non de 50 %. S'il a raison de préciser qu'éliminer la viande de son alimentation est loin de diviser par deux l'empreinte carbone d'une personne, il existe toutefois de bonnes raisons d'affirmer que cela peut la réduit deux fois plus que Lomborg le prétend.

Déforestation et consommation de viande

D'une part, seules deux des études apparaissant dans sa revue analysent l'effet majeur de la consommation de viande sur les émissions issues de la déforestation ; et ce quand bien même des millions d'hectares de forêt sont éliminés chaque année pour satisfaire l'appétence mondiale pour le bœuf. Les forêts agissant comme un puits de carbone, et les fermes bovines émettant des quantités considérables de gaz à effet de serre (du méthane tout particulièrement), la production de viande a sans aucun doute un impact colossal sur les émissions nettes.

La consommation de viande implique nécessairement de la déforestation ; son empiétement sur les sols naturels est donc inévitable. Par conséquent, nous devons tenir compte des émissions de cette déforestation à l'heure de mesurer l'impact environnemental provoqué par la consommation de viande.

En prenant le scénario le plus réaliste parmi les études citées par Lomborg, devenir végétarien entraîne une réduction d'au moins 10 % de nos émissions individuelles. Cela équivaut à retirer 8 millions de voitures de la circulation au Royaume-Uni - soit un quart des automobiles britanniques.

Remplacer le steak par les carottes

Qu'en est-il du deuxième argument de Lomborg ? Pour l'auteur danois, l'argent économisé par les végétariens en remplaçant leur « steak par des carottes » serait réaffecté à d'autres dépenses, ayant elles-mêmes un impact environnemental. Ce mécanisme compenserait donc négativement les bénéfices obtenus par l'abandon de la viande.

En creusant cette affirmation, nous avons découvert que l'article auquel il se réfère repose sur des données de 2006 et ne tient pas compte des émissions issues de la réaffectation des terres, après la déforestation. Effectuée en Suède, cette analyse microéconomique se penche sur la façon dont les consommateurs dépenseraient les économies qu'ils réaliseraient s'ils devenaient végétariens.

L'auteur avertit lui-même que la portée de son travail doit être « interprétée dans un cadre temporel relativement étroit », et que ses hypothèses de marché concernant l'offre, les prix et la demande, si elles s'avéraient irréalistes, mèneraient à des conclusions complètement différentes.

Lomborg extrapole pourtant les résultats de l'étude, allant à l'encontre des précautions prises par l'auteur, cela afin de minimiser les conséquences du végétarianisme sur les émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés.

Aberration socio-environnementale

Chez Lomborg, il ne s'agit clairement pas simplement d'environnement, mais avant tout de notre liberté de choisir. L'auteur donne la priorité au droit à manger de la viande, par rapport à notre responsabilité collective de ne pas le faire. À ses yeux, beaucoup des plus pauvres sur la planète sont des végétariens involontaires. Notre devoir, estime-t-il, est donc de soutenir leur « droit à la viande ».

Les États les plus pauvres réclament pourtant l'adoption à l'échelle mondiale d'une alimentation végétale. La mortalité liée aux AVC, aux maladies cardiaques, au diabète et au cancer pourrait chuter pour être diminuée d'un million chaque année. Et des billions de dollars seraient économisés en coûts de santé et gains de productivité.

En réalité, produire de la viande s'avère terriblement inefficace, puisque le rendement des animaux se révèle bien inférieur à la nourriture qu'ils consomment. Si nous cultivions pour la consommation humaine et non pour nourrir les animaux, nous augmenterions de 70 % les calories alimentaires disponibles, ce qui permettrait de nourrir 4 milliards de personnes en plus. Nous éradiquerions donc la faim dans le monde en réduisant les émissions.

Lomborg résume ainsi son argument : « Le changement climatique est à la fois banalisé et entravé par l'exagération de son importance, et par l'idée idiote selon laquelle nos actions peuvent transformer la planète ».

Affirmer que nous ne pouvons rien faire contre le réchauffement climatique est profondément défaitiste. Et ce défaitisme climatique n'est rien d'autre qu'un nouveau climatoscepticisme. Pour Lomborg, les solutions sont avant tout technologiques ; or des mesures efficaces existent déjà ! Et si Lomborg sait bien que les consommateurs auront détruit la planète avant d'avoir croqué dans des burgers conçus en laboratoire, brandir la viande artificielle comme solution lui permet d'ignorer les décisions qui s'imposent à nous.

Nous avons besoin d'un changement systémique, et notre futur climatique est aujourd'hui entre nos mains. La seule contribution significative de Lomborg contre le réchauffement est peut-être de préférer les carottes aux steaks...

La version originale de cet article a été publiée en anglais.

Par Oliver Taherzadeh, PhD Researcher, Department of Geography, University of Cambridge et Benedict Probst, PhD researcher at Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance, University of Cambridge

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation