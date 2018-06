Migrants : l’extrême droite peut-elle imposer son agenda à l’Union européenne ?

Au lendemain du naufrage de 48 migrants au large de Sfax, la déclarationdu nouveau ministre de l'Intérieur italien est glaçante :

« Le bon temps pour les clandestins est fini :

préparez-vous à faire les valises. »

Matteo Salvini est attendu mardi 5 juin au Luxembourg aux côtés des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Au centre des discussions : la révision de l'accord de Dublin. Alors que l'extrême droite a gagné l'Autriche, la Hongrie, et désormais l'Italie, peut-elle imposer son agenda à l'Union européenne ?

Pour en discuter, nous recevons Anaïs Voy-Gillis, fondatrice de l'Observatoire Européen des Extrêmes, Jean-Thomas Lesueur, délégué général du think tank libéral Thomas More et Yann Manzi, fondateur de l'association Utopia 56.