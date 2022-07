Miser sur les relations publiques pour affronter la crise de la tech

L'effondrement du Nasdaq (28% de pertes depuis janvier, soit 1000 milliards de dollars) a entraîné une crise sans précédent des valorisations tech. La hausse des taux d'intérêts a pénalisé le financement des valorisations technologiques et le problème se manifeste dans les marchés privés. Softbank a annoncé 27 milliards de dollars de pertes pour ses Vision Funds sur l'année fiscale passée, Ark Innovation a perdu 55% depuis le début de 2022. Des start-up comme Klarna ont dû licencier 10% de leurs effectifs pour espérer atteindre leurs objectifs.

Les relations publiques peuvent être d'une grande aide aux entreprises dans cette période d'une grande complexité. Quelques bonnes pratiques d'anticipation peuvent aider à garder le cap.

Optimiser les leviers stratégiques des relations publiques

Après une période faste pour la tech, les temps sont à la prudence. Face à des atermoiements financiers, aux craintes de leurs clients, fournisseurs, partenaires et employés, les entreprises tech se demandent comment rassurer. Pour cela, il faut se saisir en amont des leviers stratégiques qu'offre la communication.

"Plus que jamais, les communicants doivent se saisir des enjeux stratégiques de leur entreprise, en ayant une vue holistique de celle-ci : dynamique concurrentielle, pression financière, road-map des Go to Market, culture et mission....", explique Hélène Joubert, Directrice Europe de Red Lorry Yellow Lorry. "Ce n'est qu'en ce faisant, que la communication peut venir répondre aux enjeux réputationnels de l'entreprise et devenir un asset primordial pour maintenir la crédibilité de l'organisation ainsi que son levier d'influence." On doit donc envisager la communication comme un levier devant être intégré à la stratégie et à la gouvernance d'entreprise.

Communiquer régulièrement et de manière transparente

Dans un contexte de tension, les esprits sont plus agités qu'à l'accoutumée et tout message raisonne davantage qu'en temps normal. Qui plus est, selon Jack Benda, directeur de comptes senior au UK, "il faut oublier toute idée de séparation entre la communication interne et externe. Toute information peut fuiter à tout moment. Il faut maintenir une cadence de communication régulière et communiquer de la manière la plus transparente possible, dans la mesure du raisonnable".

Aussi, est-il crucial de comprendre vos parties prenantes et les messages qui les intéressent. "Le fait que vous ne puissiez pas séparer vos messages en cas de crise représente un véritable défi en matière de gestion des parties prenantes. Les différentes parties prenantes ont des priorités différentes et parfois divergentes - le personnel s'intéresse aux salaires et à la sécurité de l'emploi ; les investisseurs s'intéressent au rendement ; les clients s'intéressent à la continuité des services. Essayer de trouver des messages qui garantissent la transparence tout en satisfaisant toutes ces parties est l'un des plus gros défis, et nécessite souvent l'œil impartial d'un expert externe en communication", spécifie-t-il.

Donner des perspectives

Pas toutes les entreprises tech ne sont à risque d'effondrement, la valeur ajoutée de certaines est une constante. Certains financements ne sont que retardés. Néanmoins, "il faut se méfier d'un effet boule de neige qui provoquerait des rétractations. Il va falloir visibiliser la pérennité des business models, les relais de croissance, afficher des ambitions réalistes, souligner l'expérience des dirigeants, la compliance des entreprises, mettre en exergue les dispositifs qui assurent leur bonne gestion, les externalités positives...", selon Elisabeth-Astrid Beretta, consultante senior en France.

Cependant, il incombe aux dirigeants de donner des perspectives plus larges. Pour renforcer le message, il conviendra de l'alimenter de faits tangibles et de données concrètes, laissant entrevoir un dénouement heureux à cette conjecture. "Irriguer son écosystème d'études de marché inédites, de données, peut aider à consolider le soutien des parties-prenantes, à évaluer le contexte et à laisser entrevoir non pas 'si', mais approximativement 'quand et comment' une entreprise ou un marché sortiront d'une mauvaise passe", conclut-elle.

Tenir compte du facteur humain

Après deux ans de pandémie, d'une inflation croissante, d'une récession imminente et avec une guerre en Europe, la santé mentale des individus est mise à rude épreuve. Selon le rapport de Sapien Lab de mai 2022, la moitié des jeunes adultes (donc entrants sur le monde du travail) ont vu leur santé mentale décliner au cours de la deuxième année de pandémie : ils sont pourtant tous les jours au travail. Il faut prioriser leur bien-être. En plus, recruter est difficile et les employés constituent un groupe de pression officieux qui peut médiatiquement apporter ou retirer son soutien à une entreprise.

Tenir compte de leur bien-être se reflète dans la manière dont on communique avec eux, surtout en cas de crise. Pour éviter toute confusion, la désinformation et les rumeurs, "il faut communiquer avec ses équipes sur un plan personnel, et ne pas les inonder de messages énigmatiques, de jargon et d'annoncer des changements radicaux dans votre entreprise par des mails collectifs. Il faut leur parler directement avant qu'ils ne commencent à s'interroger. Parfois, cela implique d'admettre que vous ne pouvez pas entièrement prédire ou saisir l'effet à long terme des événements sur votre entreprise ", conseille Lena Grün, directrice de comptes en Allemagne. Néanmoins, la communication ne doit pas être à sens unique : "Idéalement il faut permettre aux collaborateurs un moyen de poser des questions pour démystifier certaines fausses informations qui pourraient déjà s'être répandues", ajoute-t-elle.

Misez sur la pluralité des canaux de communication

Face à la démultiplication des outils de communication et des relais d'opinion, il convient d'être présent sur tous les fronts. "Il faut investir dans les outils marketing qui aideront à mieux jauger de l'efficacité d'une campagne, afin de pouvoir rapidement rediriger une éventuelle mauvaise stratégie et d'optimiser le budget marketing. Il est nécessaire également de tirer parti des réseaux sociaux, sur lesquels il est possible de lancer des campagnes et de cibler le public adéquat avec une barrière d'entrée à faible coût. Notamment à travers une stratégie de contenus...", recommande Justin Ordman, Head of Enterprise IT practice.

C'est souvent la première tentation des entreprises en période de difficulté mais il faut s'abstenir de réduire les budgets en relations publiques. C'est au contraire le moment d'exploiter les leviers qu'elles offrent. "Il ne faut surtout pas disparaître. Les autres entreprises se retireront en période de récession, et celles qui maintiendront la visibilité de leur marque gagneront des parts de marché dans leur secteur. Investir dans les relations publiques aujourd'hui, c'est aussi se préparer pour l'avenir", ajoute-t-il.

Se préparer à l'avenir

Rappelons-le, si certaines valorisations ont été surpayées, bénéficiant d'un engouement désormais obsolète au sortir des cycles de confinement, c'est loin d'être le cas de très nombreux services et de technologies à réelle valeur-ajoutée sur lesquels les investisseurs ne cesseront pas de miser.

Certaines technologies apporteront même des solutions et une richesse réputationnelle aux autres entreprises dans cette phase compliquée. En revanche, même les plus performantes pourraient pâtir de la frilosité généralisée des investisseurs, et certaines bonnes pratiques de gestion réputationnelles peuvent anticiper et dépasser le problème. Et pour cause, le lancement prochain d'Euronext Tech Leaders, l'indice boursier des valorisations tech européennes, donne un horizon au secteur.