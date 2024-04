Mobilité en France : quelles innovations face à quels enjeux ?

Nous évoquons les trains qui parcourent les contrées, les voitures qui sillonnent les villes et les avions qui survolent les continents. Ces avancées, bien qu'elles aient permis à l'homme d'aller plus loin et plus vite, étaient exclusivement au service de ce dernier, au détriment de l'environnement.

Cette vision de l'innovation s'effrite et se dissipe. Les projets tels que celui d'Elon Musk visant à rendre possible un Paris-New York en fusée en 30 minutes, salués il y a quelques années encore, sont désormais de plus en plus critiqués.

En effet, le transport, dont la mobilité, est l'une des activités qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre (21% des émissions en France). Aller plus vite et plus loin n'est plus le seul objectif. Désormais, la course effrénée laisse place à la sobriété et au pragmatisme. Innover dans la mobilité, c'est innover face à ses nouveaux enjeux :

Quelles innovations en France pour répondre à ces enjeux

« L'INNOVATION EST UNE CHANCE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE MOBILITÉ DANS LES TERRITOIRES » - Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports, 2017

Les dispositifs d'aide en France ont orienté l'innovation dans le secteur de la mobilité vers des projets locaux, durables, concrets et pragmatiques.

En effet, depuis fin 2017, France Mobilités s'efforce de « favoriser le développement et la diffusion de solutions innovantes dans les territoires ». Son objectif est de promouvoir l'innovation française en accompagnant les acteurs qui souhaitent développer et proposer des solutions concrètes au service des territoires. Ainsi au 12 juil. 2023 le portail des dispositifs d'aides (financements et ingénierie) recensait 409 dispositifs d'aide destinés aux projets, expérimentations et innovations dans les mobilités.

Face à ces dispositifs d'aide, des solutions innovantes ont été recensées par France Mobilités (773 au total), organisées selon les thématiques suivantes:

Au cœur de ces solutions se trouvent des réponses aux enjeux locaux, telles que la mise en place de véhicules partagés en Ardèche, ou encore le développement de la mobilité active, à l'image du projet de mise en place d'un service de location longue durée de vélos à assistance électrique au sein des communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas.

Parce que la valeur de la mobilité réside davantage dans l'offre proposée que dans la possession, la proposition de valeur doit s'adapter au contexte et à l'environnement.

Comment ancrer cette vision de l'innovation au sein des acteurs mobilité ?

Si les entreprises opérant sur le marché, les autorités organisatrices de mobilité, les collectivités et autres acteurs de la mobilité innovent au quotidien en faveur d'une mobilité durable, inclusive et partagée, les autres fonctions de l'entreprise doivent également adopter cet état d'esprit au quotidien.

Deux convictions peuvent être portées à ce sujet :

Le MAAS est un exemple d'application de cette approche. Il désigne un modèle de transport urbain intégré dans lequel les utilisateurs ont accès à divers modes de transport (comme les vélos, les scooters, les voitures, les transports en commun, etc.) via une seule plateforme ou une application, simplifiant ainsi leurs déplacements et favorisant la mobilité durable.

La technologie au service de la durabilité

« Pendant des décennies, les plus optimistes considéraient que le progrès technologique apporterait des solutions toujours nouvelles aux problèmes posés par notre modèle économique » L'INNOVATION RESPONSABLE, Tony da Motta Cerveira et Marc Campi

L'innovation en mobilité, autrefois centrée sur la rapidité et la distance parcourue, a évolué pour faire face à des enjeux critiques tels que la durabilité et la responsabilité environnementale. L'approche pragmatique a pris le pas sur la course effrénée à la vitesse.

Cependant, l'innovation ne se limite pas à la seule adaptation aux enjeux actuels. Un autre aspect crucial de l'innovation réside dans les ruptures technologiques. Les entreprises et les acteurs de la mobilité qui aspirent à rester à la pointe de ce secteur en mutation constante doivent être prêts à adopter et à intégrer ces avancées technologiques dans leurs solutions. Que ce soit par le biais de vélos en libre-service, de systèmes de gestion intelligente de la circulation ou d'autres innovations révolutionnaires, la technologie est le moteur qui propulse notre mobilité vers de nouveaux horizons.

Comme pour d'autres secteurs face au défi de la transition, la Mobilité doit repenser en profondeur son modèle économique, impliquant une collaboration des pouvoirs publics, des acteurs économiques et des citoyens. Les changements ne pourront pas s'imposer de manière autoritaire et nécessiteront une approche collaborative et un « nouveau pacte » entre toutes les parties prenantes pour garantir une transition vers une mobilité durable. Les innovations technologiques joueront leurs rôles en complétant et en soutenant des changements sociaux économiques pour relever les défis de durabilité posés par notre modèle de développement actuel.

Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et construire un avenir où la technologie se met au service d'une mobilité durable et inclusive. Dans ce voyage vers l'inconnu, l'innovation continuera d'être notre alliée la plus précieuse, nous permettant de réaliser des percées extraordinaires pour le bénéfice de la société tout entière.

(*) Fort de 9 ans d'expérience dans le conseil en stratégie et transformation des organisations dans le secteur de l'industrie et de la mobilité, Rodolphe El Mir est aujourd'hui Manager au sein du cabinet de conseil Square Management.