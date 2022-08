Mondialisation : les entreprises face aux défis de la conformité sur la scène internationale

Ces responsabilités sont importantes ; un fonctionnement défaillant expose les entreprises à des poursuites judiciaires et compromet leur réputation. Toutefois, cette obligation de respecter les règles de conformité peut aussi devenir une opportunité. En respectant les normes fixées, les entreprises ont la possibilité de renforcer leur crédibilité et la confiance que leur portent les investisseurs et les clients.

L'opportunité d'expansion

Malgré les défis majeurs auxquels les entreprises ont été confrontées au cours des deux dernières années, l'expansion internationale offre toujours aux organisations en croissance des possibilités de développement infinies. La mondialisation ne représente pas seulement un nouveau potentiel de revenus avec l'ouverture à une plus grande base de clientèle, elle peut également améliorer et développer la réputation d'une entreprise, diversifier les marchés et créer des flux de revenus plus stables. C'est pourquoi, pour de nombreuses entreprises, l'internationalisation reste une priorité essentielle pour 2022. Une étude récente a par exemple révélé que 43 % des PME du Royaume-Uni cherchaient à étendre leurs activités à l'international dans un contexte où le pays commençait à envisager les perspectives d'après pandémie.

Lorsque des employés basés dans d'autres pays rejoignent une équipe existante, ils apportent leur expérience, la diversité de leurs idées, des compétences uniques et le potentiel d'accélérer la croissance. Toutefois, la constitution d'une main-d'œuvre internationale ne se limite pas à la recherche et au recrutement des meilleurs talents. Elle implique également un processus juridique complexe qui nécessite une expérience et des connaissances spécialisées pour s'y retrouver dans les réglementations des différents pays.

De plus en plus, l'efficacité de la conformité est la pierre angulaire des bonnes affaires et joue un rôle majeur, en permettant aux organisations de se concentrer sur leurs principaux objectifs commerciaux. Car il ne s'agit pas seulement de respecter les règles, mais aussi de protéger les employés et les clients et de mettre les entreprises à l'abri de toute préoccupation concernant des violations, des enquêtes et (potentiellement) des sanctions financières d'envergure.

Toutefois, dans le cas d'entreprises qui souhaitent passer d'un marché national à la scène internationale, le respect des diverses responsabilités liées à la conformité soulève une myriade de défis.

Des règles et défis complexes

Rien qu'au Royaume-Uni, par exemple, la législation sur l'emploi recouvre un large éventail de thèmes et d'obligations. Le Chartered Institute of Personnel and Development répartit les exigences en plus de 20 catégories, couvrant tout ce qui va du recrutement au temps de travail, en passant par l'égalité des rémunérations, la discrimination, la protection des données, la santé et la sécurité. Transposée à l'échelle internationale, la complexité augmente considérablement, ce qui peut s'avérer particulièrement rebutant pour les PME qui ne disposent peut-être pas des ressources de leurs homologues de plus grande taille.

Selon une étude récente menée auprès de plus de 890 responsables de la conformité de haut niveau dans 25 pays, les dirigeants actuels des entreprises internationales sont bien conscients de l'importance capitale d'une bonne conformité globale pour renforcer la confiance des investisseurs (65 %), améliorer la confiance des clients/des consommateurs (64 %) et créer une réputation positive auprès du monde extérieur (61 %). À tel point que plus d'un tiers (39 %) des personnes interrogées déclarent que la conformité globale est examinée chaque trimestre par le conseil d'administration. Toutefois, comme indiqué précédemment, la conformité se complexifie, s'accélère et devient plus difficile à gérer. En effet, 77 % des personnes interrogées déclarent que leur entreprise a été confrontée, quelque part dans le monde au cours des cinq dernières années, à des problèmes de conformité comptable et fiscale ayant entraîné une atteinte à leur réputation, des mesures disciplinaires internes et des amendes.

Dès le départ, les entreprises ciblant une croissance internationale doivent donc analyser le rapport entre coûts et bénéfices, afin de pouvoir évaluer les avantages et les inconvénients du recrutement de membres d'équipes internationales. Par exemple, les employeurs doivent prendre en compte non seulement le salaire brut de chaque nouvel employé, mais aussi les cotisations supplémentaires exigées par la législation locale pour être en conformité.

S'il est tentant de se concentrer sur les conséquences juridiques potentielles d'une non-conformité, les risques ne s'arrêtent pas là. En effet, le manquement aux règles de conduite des affaires dans chaque pays peut retirer à une entreprise la confiance de ses parties prenantes, clients et investisseurs. Si les choses tournent mal, l'atteinte à la réputation peut être énorme. La conformité doit donc être une priorité de la direction, soutenue par une gestion proactive, si les entreprises veulent éviter de graves erreurs.

Face aux défis écrasants de la conformité et aux conséquences possibles d'un manquement, les entreprises peuvent ressentir un certain désespoir face à la mondialisation. Des solutions existent toutefois.

Partenariats et technologies transformationnelles

L'un des moyens de surmonter ces divers défis consiste à nouer des partenariats avec des entreprises ou des sociétés disposant déjà d'entités locales, par exemple une société spécialisée jouant le rôle d'employeur officiel de vos employés, afin de minimiser les charges liées à une expansion mondiale. Par exemple, la sous-traitance des processus de ressources humaines, de conformité et de gestion de la paie a gagné en popularité auprès des entreprises qui souhaitent étendre leur présence à l'international, mais manquent d'expérience, de ressources ou de temps pour se concentrer sur des questions telles que la conformité en plus de la croissance de leur chiffre d'affaires. C'est pourquoi il est si important de travailler avec un partenaire de confiance bien établi, qui non seulement dispose des connaissances et de l'expertise nécessaires, mais qui s'est également forgé une réputation digne de confiance dans toute la région.

À l'instar de nombreux autres domaines de l'entreprise contemporaine, ces processus bénéficient des tendances de la transformation numérique, qui voient la technologie remplacer les méthodes manuelles traditionnelles. Les entreprises ont désormais accès à des solutions technologiques efficaces, intelligentes et abordables, en mesure d'accroître considérablement leur capacité à opérer dans le cadre de paramètres de conformité locaux et à repérer les problèmes potentiels afin de les corriger avant qu'ils ne deviennent suffisamment graves pour entraîner une violation. L'astuce consiste à trouver un partenaire disposant d'une technologie de pointe, mais qui continue également à accorder de l'importance aux personnes sur le terrain, ainsi qu'aux connaissances et à l'expertise en temps réel des équipes locales.

La mise en place des bonnes modalités et des bons outils de travail constitue un point de départ essentiel pour réussir sur le long terme. En plus de couvrir les principaux points de conformité (statut de l'emploi, droits aux congés et à la maladie, devoir de diligence, cotisations sociales et de prévoyance, et rupture de contrat), les organisations doivent également évaluer les éléments qui contribueront à la longévité de l'emploi du point de vue des employés. Il peut s'agir de vérifier qu'ils peuvent participer aux réunions clés dans un fuseau horaire qui leur convient et qu'ils peuvent accéder au développement personnel et aux formations dont ils auront besoin, tout comme les autres membres de l'équipe internationale.



Les récentes transformations du lieu de travail ont une profonde influence sur les stratégies organisationnelles et les mécanismes de gouvernance. Suivre le rythme de l'évolution rapide des règles dans plusieurs juridictions s'avère un grand défi pour les organisations de toutes tailles, tout comme la gestion des complexités liées aux nomades numériques d'aujourd'hui, qui s'attendent de plus en plus à trouver un haut degré de flexibilité dans leurs contrats professionnels.



À l'avenir, il est probable que les nuances des règles et obligations de conformité générales et spécialisées iront en s'affinant, car les gouvernements cherchent à combler les lacunes réglementaires et à accroître l'efficacité des règles existantes. Les organisations capables d'adopter de manière proactive les réglementations régissant la constitution d'équipes dans de nouveaux pays occuperont une position idéale pour transformer leur succès national en croissance internationale.