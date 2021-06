Monsieur Macron, ne coupez pas l'oxygène des TPE/PME en pleine reprise

Contrairement aux oiseaux de mauvais augure qui nous annoncent une vague de faillites et son cortège de chômeurs, le déclin et le déclassement de la France, nous sommes tous convaincus que le deuxième semestre 2021 peut être celui d'un formidable rebond pour des pans entiers de notre économie. Restaurateurs, cafetiers, commerçants de proximité, hôteliers, artisans, organisateurs d'évènements, lieux de culture, ... toutes ces TPE-PME qui animent nos quartiers et font vivre nos villages, toutes ces structures à taille humaine qui procurent des emplois non délocalisables nous expriment leur motivation, leur mobilisation, et leur désir de reprise.

Il faut savoir le dire et le reconnaître, les dispositifs d'accompagnement des entreprises et des salariés déployés par le gouvernement ont, jusque-là, parfaitement joué leur rôle d'amortisseur de crise. Bien sûr, ici ou là, l'exécutif aurait toujours pu faire mieux... et plus simple. Mais au final, l'essentiel a été préservé. Chacun comprend désormais que la période qui s'ouvre est une période décisive. Le sursaut est possible, le rebond est espéré, mais pour relever ce défi collectif, un certain nombre de conditions doivent être réunies.

Etalement des dettes des TPE-PME sur 10 ans

Le déconfinement du pays est prévu de façon progressive, en suivant un calendrier conditionné au respect d'indicateurs précis. De la même manière, les dispositifs d'accompagnement ne doivent pas s'arrêter du jour au lendemain et eux aussi, s'inscrire dans un calendrier négocié avec les organisations représentatives du monde économique. Il serait dramatique de « débrancher les aides » sans avoir imaginé une stratégie sectorielle, territoriale et temporelle.



Nous proposons que les dettes des TPE-PME soient étalées sur une durée de 10 ans afin de leur permettre de redémarrer sans être immédiatement asphyxiées par le poids du remboursement. Et favoriser ainsi des projets d'investissement.

Un choc de consommation est nécessaire. Jamais le niveau de l'épargne des Français n'a été aussi important. Il faut orienter cette épargne de précaution vers la consommation de produits et de services made in France. Des mesures incitatives doivent être envisagées en concertation avec les acteurs de l'économie. Et un patriotisme économique, local, français et européen, doit être défendu et assumé.

Accélérer la mise en œuvre du plan de relance et orienter toujours plus les investissements vers le développement durable et la transformation numérique. Un mouvement de l'histoire auquel les TPE-PME doivent être associées. Nous partageons la même conviction : la séquence économique que nous traversons invite plus que jamais au rassemblement, au dépassement des clivages, et à l'action commune et concertée de tous ceux qui travaillent aux côtés et au service des entreprises de notre pays. C'est à cette condition que nous agirons efficacement « tous pour la Relance et l'Emploi ».





Le 3 juin, à l'occasion de la présentation du baromètre national de la profession, Lionel Canesi invite les présidents des différentes structures qui regroupent ou soutiennent les TPE-PME (CCI France, CPME, U20, UMIH, Syndicat des activités événementielles, CJD, Syntec Numérique, ADIE, APEC...) à mettre en avant l'importance de continuer à accompagner les entreprises de 1 à 250 salariés à l'heure de la relance. L'objectif est de décréter un mot d'ordre commun : « Tous pour la relance et l'emploi » et imaginer collectivement les actions qui pourraient à la fois peser sur les décisions gouvernementales et mettre en valeur ces entrepreneurs de talent.