"Nous sommes demain ! "

Alors que Nicolas Hulot rappelait justement que la situation « au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme ». Nous, citoyens, épargnants, entrepreneurs, organisations d'utilité publique, consommateurs, nous pensons que le succès de la transition écologique et sociale nécessaire repose sur un nouveau type d'entreprises qui se développent, en préservant le capital écologique et social de l'humanité, et s'appuient sur un modèle économique pérenne qui assure en premier lieu une meilleure répartition des richesses.

Car 10 ans après la crise des subprimes et la chute de Lehman Brothers, la fortune cumulée des 500 plus riches de France représente 30% du PIB, contre 10% en 2009 : les richesses se concentrent, les énergies se raréfient, alors que nous sommes de plus en plus nombreux : pouvons-nous continuer comme cela pour répondre aux besoins de tous, pour faire mieux avec moins ?

Ensemble, nous souhaitons réussir un nouveau défi : accompagner l'émergence et la montée en puissance d'entreprises sociales et écologiques, et favoriser plus largement une réelle dynamique d'engagement de plus en plus d'entreprises qui prennent conscience de cette urgence sociale et climatique pour répondre aux besoins fondamentaux du plus grand nombre et préserver notre planète.

"Un PACTE oui, mais un PACTE avec Impact"

Depuis 10 ans, nous n'avons pas seulement constaté les externalités négatives du développement économique actuel, nous avons développé des modèles solides économiquement et socialement qui répondent aux enjeux de demain et qui créent de l'emploi partout en France.

Pourtant, aucune incitation claire de l'Etat n'encourage les entreprises qui naissent à choisir des modes de fonctionnement qui parient sur le partage et qui placent au cœur de leur modèle leur impact social ou écologique. Or, si l'ambition affichée par la loi PACTE est bien de renforcer le rôle positif des entreprises, alors c'est le moment de donner un signal politique fort aux acteurs d'une économie plus respectueuse de l'Homme et de l'environnement.

Cela peut, cela doit se faire avec des mesures fortes, aussi concrètes que symboliques :

Encourager l'innovation sociale avec un pack de mesures permettant d'accélérer les Jeunes Entreprises Sociales et Ecologiques comme c'est le cas aujourd'hui avec les Jeunes Entreprises Innovantes dans les domaines de la FinTech, de la Blockchain ou du Big Data;

avec un pack de mesures permettant d'accélérer les Jeunes Entreprises Sociales et Ecologiques comme c'est le cas aujourd'hui avec les Jeunes Entreprises Innovantes dans les domaines de la FinTech, de la Blockchain ou du Big Data; Encourager les entreprises sociales et écologiques à grandir et à se développer partout en France , en boostant la finance solidaire et citoyenne, en instaurant une préférence claire des marchés publics pour ce type d'entreprises à fort impact et en développant une fiscalité différenciée suivant l'utilité sociale et environnementale des entreprises ;

, en boostant la finance solidaire et citoyenne, en instaurant une préférence claire des marchés publics pour ce type d'entreprises à fort impact et en développant une fiscalité différenciée suivant l'utilité sociale et environnementale des entreprises ; Encourager l'engagement de toutes les entreprises à prendre leur part dans les grands défis d'aujourd'hui et de demain avec la reconnaissance d'un statut d'"entreprises à mission" pour les entreprises qui se donnent une mission à fort impact social et/ou environnemental en lien avec les entreprises sociales.

La mise en place simultanée de la loi PACTE et du Pacte de croissance de l'ESS est une chance unique de promouvoir de nouveaux modèles de développement économique où chacun.e est encouragé.e à prendre sa part des nécessaires transitions à venir, et a les moyens d'y réussir. Nous ne voulons pas que ce moment soit une occasion manquée à l'heure où une nouvelle génération de citoyens et d'entrepreneurs sont prêts à s'engager dans un nouveau modèle pour demain.

______

* Les premiers signataires :