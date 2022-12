Pour un entrepreneuriat à impact plus accessible à toutes et à tous

Ce constat n'est pas nouveau. Depuis une trentaine d'année cette manière d'entreprendre au service de l'intérêt général fait progressivement parler d'elle au travers de quelques succès pionniers. Aujourd'hui ce sont en Europe 2,8 millions d'entrepreneurs et entrepreneuses à impact(1) qui démontrent qu'il est possible de créer et pérenniser des activités créatrices d'emplois décents, redistributives de richesses et contribuant à la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

L'impératif désormais c'est de la démocratiser, de renverser le paradoxe actuel qui veut que 85% des entrepreneurs sont des hommes et que 71% sont issus d'une grande école. Pourtant, toutes les études disponibles sur ce sujet montrent au contraire que la diversité au sein des équipes de direction est un facteur clé d'innovation et de résilience(2).

Notre potentiel de transformation est donc réduit parce que certaines catégories de publics sont tenues en marge de l'entrepreneuriat - faute de moyens, par auto-censure ou en raison de freins dits périphériques(3) - alors même qu'ils pourraient être les premiers acteurs d'une transition systémique et ancrée localement.

Notre conviction, c'est que ces freins sont dépassables, dès lors qu'ils sont identifiés et adressés collectivement par les pouvoirs publics, décideurs privés, professionnels de l'insertion et acteurs de l'accompagnement.

Sensibiliser plus largement les publics aux vertus de l'entrepreneuriat à impact

Un entrepreneuriat qui parle à toutes et tous et qui donne des moyens équitables pour opérer les transitions, telle doit être la vocation première de l'entrepreneuriat à impact. Pour qu'il ne soit ni élitiste, ni genré ou racisé, ni réservé à certaines classes d'âge ou de maturité de projets, il est capital de rapprocher les sphères publiques, associatives et privées pour mener des actions de sensibilisation conjointes auprès de publics éloignés de l'écosystème de l'entrepreneuriat à impact. Par exemple, en France, le manque de confiance en soi est un frein 3 fois plus important chez les entrepreneuses que chez leurs homologues masculins. Il est donc nécessaire d'agir sur ce public en construisant des programmes adaptés et sur-mesure, pour leur permettre de mener à bien leur création d'entreprise.

Favoriser les financements de projets en phase d'amorçage

Le déficit de financement durant les premières années de vie d'un projet est critique quand il s'agit d'entreprenariat à impact. On estime qu'il s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros par an en France, entravant le développement des initiatives dans la phase clé d'amorçage.

Cela tient à une méconnaissance réciproque des investisseurs - qui doivent être sensibilisés à l'impact - et des entrepreneurs - qui doivent être mieux préparés et aiguillés -, ainsi qu'à une moindre disponibilité d'outils de financement adaptés. Ainsi le prêt d'honneur doit être développé, via un cadre législatif sécurisé et des conditions d'accès facilitées pour les entrepreneurs justifiant d'un impact social et/ou environnemental positif. L'implication des Business Angels si elle est accrue peut également être déterminante, ces investisseurs ayant tendance à se positionner davantage sur la tech alors même que 75% d'entre eux démontrent un intérêt pour l'investissement à impact, et que 60% estiment qu'il s'agit d'une tendance de long terme(4).

Se rapprocher des besoins au plus près des territoires

Du fait de leur localisation géographique, les entrepreneurs ont un accès inégal aux différents services qui leur permettraient de faire grandir leurs projets. Dans une démarche de promotion de l'entrepreneuriat à impact, la proximité avec les territoires est un incontournable pour permettre aux projets de s'ancrer dans leur localité et de participer à la revitalisation du tissu économique local, dans une dynamique positive. Quartiers prioritaires de la ville, régions périurbaines ou rurales, il s'agit de poursuivre plus largement la délocalisation des structures d'accompagnement des grandes villes vers les territoires pour ainsi mieux répondre aux besoins des entrepreneurs, au plus proche de leur environnement et ainsi contribuer à l'émergence de nouveaux écosystèmes d'entrepreneuriat à impact.

Favoriser une meilleure collaboration avec les acteurs de l'insertion socio-professionnelle pour une nouvelle génération d'entrepreneurs

Une logique partenariale forte est l'une des clés de réussite de l'entrepreneuriat à impact sur un territoire car une telle dynamique permet de mieux coordonner les actions, de créer des parcours intégrés et de porter un discours unique lorsqu'il est question de faire progresser le cadre global de l'entrepreneuriat à impact et, par extension des enjeux de transition. En France par exemple, l'écosystème entrepreneurial est mature en France mais demeure très insuffisamment accessible puisque certains publics rencontrent des freins à entreprendre selon leurs situations socio-économiques. Les acteurs de l'insertion socio-professionnelle ont, aux côtés des acteurs de l'accompagnement, un rôle à jouer pour favoriser cette inclusion dans le secteur. Il est cependant nécessaire de les amener à intégrer l'entrepreneuriat à impact comme un débouché pour les publics qu'ils accompagnent et de les outiller afin qu'ils soient en capacité de mieux orienter les bénéficiaires vers des accompagnements pertinents, en particulier lorsqu'il s'agit de publics fragilisés.

La démarche d'impact dans la création d'entreprise ne doit plus être considérée comme un modèle parallèle ou alternatif, pour enclencher sa démocratisation il est nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un engagement collectif, qui permette à toutes et à tous de s'y identifier et qui donne des moyens équitables à chacun pour opérer les transitions. Pour que l'entrepreneuriat à impact demeure fidèle à son ADN de dynamisme et de progrès pour toutes et tous.

_______

(1) Source : European Economic and Social Committee study, Recent Evolutions of the Social Economy in the European Union, par Monzon J. L. et Chaves R. 2018

(2) Ajouter étude PACA

(3) Pour les femmes ça tient majoritairement à l'équilibre avec la vie personnelle, pour les personnes réfugiées au manque de réseaux, d'attache, parfois à la reconnaissance de compétences, pour les demandeurs d'emploi (risque financier, appréhension au changement de vie...).

(4) Etude IBA 2020