Pourra-t-on un jour se passer d’essence ?

Treize raffineries sont bloquées dans toute la France par des agriculteurs avec, en tête de file du mouvement, l'organisation Jeune Agriculteurs (JA) et la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles).

Toutes deux protestent contre l'autorisation donnée par l'État à l'entreprise pétrolière Total d'importer de grandes quantités d'huile de palme pour produire des biocarburants. Loin des habituelles revendications écologiques qui visent ce produit agricole polémique, les agriculteurs défendent ici leur propre production d'huile, de colza cette fois, prévue pour la même transformation en biodiesel, mais qui coûte plus cher à l'achat.

La situation pose la question de l'équité face à la mondialisation en premier lieu, mais aussi celle de l'avenir de nos déplacements. Les biocarburants sont-ils une alternative écologique aux hydrocarbures ? Batteries électriques, moteur à hydrogène : existe-t-il des alternatives non polluantes pour l'avenir ?

Pour en débattre, nous recevons Philippe Chalmin, économiste et spécialiste des matières premières, Sébastien Windsor, vice-président de la Fédération des producteurs d'oléagineux et Hélène Le Teno, ingénieure et directrice de Groupe SOS Transition Ecologique.