Poutine, maître du monde ?

Jeudi, Vladimir Poutine est intervenu à l'occasion sa conférence de presse annuelle, un moment important dans la vie politique russe. Au programme de cette intervention : son intention de briguer un quatrième mandat en 2018, sa vision sur l'avenir de la Russie et le rôle qu'il souhaite jouer à l'international. Vladimir Poutine cherche de plus en plus à s'affirmer comme leader global et stratège militaire, notamment au Moyen-Orient à travers son intervention en Syrie. Il apparaît également comme le chef de file des démocraties « illibérales », c'est-à-dire un système politique où les élections existent, mais où la compétition électorale est restreinte, tout comme les libertés fondamentales.

Après 18 ans passés à la tête de la Russie, quelle est l'influence de Vladimir Poutine sur la communauté internationale ? Représente-t-il un vrai danger pour l'Occident ?

Pour en débattre, nous recevons Antoine Arjakovsky, historien et spécialiste des questions russo-ukrainiennes, Cyrille Bret, maître de conférences à Sciences Po et Veronika Dorman, journaliste à Libération et spécialiste de la Russie.