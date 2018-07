Privatisations : l'État brade-t-il les bijoux de famille ?

Le gouvernement lance ce lundi 18 juin en Conseil des Ministres une vague de privatisations sans précédent depuis 1986. Trois grandes entreprises sont concernées : Aéroports de Paris, la Française des Jeux et Engie. Les parts de l'État dans ces entreprises, déjà cotées, représentent 15 milliards d'euros. Mais selon l'actuel ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, « l'État n'a pas vocation à gérer des entreprises concurrentielles ». Le privé fait-il mieux que l'État ?

On en parle ce soir avec l'économiste Jean-Marc Daniel, la maître de conférence en économie et porte-parole d'ATTAC Aurélie Trouvé et le sociologue Hadrien Coutant.