Banlieues, ruralité... les fractures vues par Moussa Camara (Les Déterminés)

Le responsable associatif en est aujourd'hui convaincu : « Je n'ai pas l'intention de me lancer en politique; j'ai l'impression de faire de la politique chaque jour avec Les Déterminés », confiait Moussa Camara à La Tribune fin août à l'occasion de l'événement « The Village ». Basée à Cergy en banlieue parisienne, l'association soutient des créateurs d'entreprise dans « tous les quartiers de France », souligne le jeune président-fondateur qui refuse « la stigmatisation ».

A quelques mois des municipales et avec le reflux des Gilets Jaunes de la rentrée, le président-fondateur de l'association « Les Déterminés » est interpellé par un thème commun à plusieurs personnalités de l'événement « The Village » : la fracture territoriale. Qu'elle soit rurale ou dans les périphéries, la fracture continue d'être visible en France, selon Les Déterminés qui a noué plusieurs partenariats dont un avec le Medef pour étendre son initiative. Il lance un message aux maires de France, ceux qui seront candidats dans les campagnes et les métropoles.

Retrouvez la série vidéos « Décentralisons ! » sur LaTribune.fr et chaque semaine le spécial Municipales 2020 dans l'hebdomadaire LA TRIBUNE.