Quelle influence en Afrique pour la France ?

Emmanuel Macron a débuté lundi 11 mars une tournée en Afrique de l'Est où il souhaite mettre en avant la prestance des entreprises françaises afin de contrer l'influence croissante de la Chine, mais aussi de l'Allemagne, de l'Inde et de la Russie. Depuis plusieurs années, la France semble perdre son influence sur le continent africain, au point de se tourner vers des pays d'Afrique anglophone comme l'Éthiopie et le Kenya, où le président français se rendra après sa visite à son partenaire économique historique : Djibouti. Quelle stratégie la France doit-elle adopter pour rester en course ?

On en parle avec Antoine Glaser, journaliste, écrivain et spécialiste de l'Afrique, Lionel Zinsou, économiste et ancien Premier ministre du Bénin, et Marie-Roger Biloa, éditorialiste et directrice du groupe Africa International.