Remettre l’entreprise au cœur de la société

L'entreprise avancée, intelligente, agile, qui veut trouver sa place dans la société et devenir véritablement une entreprise « citoyenne », doit se prêter à un examen de conscience, avec un regard à 360 degrés sur l'impact à long terme de l'ensemble de ses fonctions et de son périmètre d'activité. L'Institut de l'économie Positive a développé un outil de mesure de cet impact, un indice de positivité, et l'applique, entre autres, depuis cinq ans, aux entreprises du CAC 40.

Cette année, malgré la crise du Covid, certaines entreprises de premier plan comme Kering, Schneider Electric, Orange, Michelin et la Société Générale se hissent en tête de ce classement[1]. D'autres, comme Publicis, Safran, Hermès et Saint-Gobain réussissent une progression notable dans plusieurs dimensions de l'indice.

Des progrès restent nécessaires

Pour toutes, des progrès restent encore nécessaires au regard des nombreux autres indicateurs (politique de recrutement des personnes en situation de handicap, délais de paiement des fournisseurs, formation des seniors ou encore représentation des jeunes collaborateurs dans les instances de gouvernance), sans renoncer à améliorer les dimensions stratégiques (réduction de l'empreinte environnementale et contribution à la transition écologique, vision stratégique de long terme impliquant l'ensemble des parties prenantes, etc.).

Les entreprises ont besoin de temps pour mener à bien toutes ces transformations de leur mode de fonctionnement et parfois aussi de leur modèle de développement. Il faut donc suivre leurs progrès plus que leur situation à un moment donné. C'est par leurs historiques de positivité qu'elles démontreront la sincérité de leur engagement de long terme, condition indispensable pour convaincre l'ensemble des parties prenantes et créer plus de valeur partagée. Les parties prenantes, quant à elles, devront également faire preuve de patience et de compréhension et encourager les entreprises dans cette démarche en surveillant les progrès au moins autant que les résultats obtenus.

[1] 5e édition du Baromètre de la Positivité, décembre 2021, Institut de l'Économie Positive en partenariat avec Nomadéis et Enderby