Les incitations sont là. La Russie va continuer à attaquer l'Ukraine et semble même désormais se préparer à attaquer l'OTAN. La probabilité qu'elle passe de nouveau à l'offensive sur le théâtre d'opérations ukrainien est très élevée.

Pendant ce temps-là, les Européens discutent. Ils discutent notamment d'un passage à l'économie de guerre, mais sans pour l'heure y mettre véritablement les moyens, ce qui retarde notamment la livraison d'aide militaire promise à l'Ukraine.

Pourtant, si Donald Trump et les Républicains décident de durablement stopper l'envoi d'aide militaire à l'Ukraine alors que les États-Unis en ont été le plus grand pourvoyeur depuis 2022 - à hauteur de plus de 42 Md € délivrés, contre moins de 40 pour les Européens -, l'Europe doit se doter des capacités de production pour faire face à la flambée des besoins. Sans quoi - et c'est peut-être le calcul machiavélique des Républicains - les Européens devront faire face à l'explosion de la demande d'aide en achetant essentiellement ... américain. Le tout à des frais parfois très élevés compte tenu des taux d'intérêt actuels. Si tant est que les marchés mondiaux soient suffisamment fournis.

Que proposent aujourd'hui les Européens ?

Avec le Programme industriel de Défense européenne présenté le 5 mars dernier, la Commission européenne met 1,5 milliard d'euros sur la table pour améliorer la visibilité des commandes publiques des bases industrielles et technologiques de défenses (BITD) européennes. Assez pour accélérer le passage à l'économie de guerre ? Pas assez pour y parvenir rapidement, alors qu'il y a urgence à pouvoir répondre aux besoins ukrainiens. Il faudrait en effet considérablement élever le niveau de commande publique en Europe à moyen long terme, et ce dès maintenant, pour que les investissements dans les BITD européennes puissent soutenir une cadence d'aide militaire bien plus élevée.

Quelle est la solution responsable aujourd'hui ?

Nous pourrions, comme souvent, être attentistes. Considérer que l'allié américain ne va pas manquer à ses obligations, qu'il est au final normal d'acheter massivement américain si nous devons faire face au déluge de feu russe en Ukraine en raison de notre partenariat otanien. Par ailleurs, répartir équitablement les fonds européens entre les BITD nationales serait un casse-tête tant les intérêts divergent. Donc moins de frais, moins de dettes, moins de problèmes pourraient penser certains. Mais plus de sueurs froides malgré tout, si l'allié américain continue d'instrumentaliser notre dépendance militaire à son égard, avec le risque, à terme, de ne pas avoir de véritables capacités de défense européennes dans les heures les plus sombres.

Être attentiste n'est donc pas une solution responsable, loin de là. En retardant l'inéluctable, nous commettons une grave erreur. Une nouvelle offensive russe d'ici l'été pourrait s'avérer être une vraie occasion manquée pour le continent européen. C'est aujourd'hui qu'il faut agir pour permettre aux BITD européennes de passer à l'économie de guerre. Pas dans six mois, ni même dans trois. Aujourd'hui.

Quelles sont les solutions de financement d'ampleur ?

Le gouvernement estonien soutenu par le président Macron a évoqué l'idée d'un nouvel emprunt européen à hauteur de 100 milliards d'euros. Il est également possible d'imaginer baisser les taux d'intérêt afin de faciliter une hausse de l'endettement des pays qui en ont déjà un niveau élevé, mais c'est une décision qui ne revient pas aux chefs d'État et de gouvernement. Enfin, il serait aussi éventuellement possible de liquider le stock d'actifs russes gelés en Europe, même si cela peut s'avérer difficile juridiquement. Ainsi, de manière réaliste, la seule vraie solution qui s'impose et qui doit être débattue au plus haut niveau est celle d'un emprunt européen de grande ampleur.

Les dividendes de la paix sont bel et bien derrière nous. Place aux « emprunts de la paix ». Saisissons donc l'occasion de cette nécessité de réarmement massive pour construire une Europe de la défense partageant une même vision stratégique, des systèmes d'armement communs et européens, ainsi que des forces militaires capables de travailler en symbiose.

Le temps presse, et l'Ukraine ne doit pas perdre. Prenons d'ores et déjà les solutions qui s'imposent pour que la Russie soit arrêtée.

___

(*) Victor Warhem a pris ses fonctions au CEP à Paris en juillet 2019. Diplômé en économie de Sciences Po Paris et de la Paris School of Economics, il est spécialisé dans les questions financières et macroéconomiques. Il est depuis septembre 2023 représentant du Centre de Politique Européenne en France.