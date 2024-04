Santé des femmes : l'importance d'un investissement collectif pour une société plus forte

Aujourd'hui, la non-prise en compte du genre en santé génère des disparités économiques et psychologiques, impacte la durée de vie en bonne santé des femmes et fait perdurer de forts stéréotypes en santé (2). À titre d'exemple, malgré des symptômes similaires de troubles cardiaques, les femmes ont trois fois plus de chances que les hommes de voir leurs symptômes attribués à des facteurs émotionnels (3). Pourtant, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes : chaque jour, ce sont 200 femmes qui meurent des causes d'une pathologie cardiaque (4).

Pour les femmes, la recherche médicale, historiquement axée sur la reproduction, doit évoluer pour aborder de manière holistique les questions spécifiques à la santé des femmes. Depuis toujours, la majorité des travaux de R&D en santé - dont les essais cliniques - prennent pour référence le corps masculin (5). Il est temps de changer de paradigme, car ne pas prendre en compte le genre en santé revient à ne pas considérer les problématiques qui sont propres aux femmes.

En France, les consciences se réveillent et la parole se libère, permettant à la société d'évoluer sur certaines pathologies longtemps ignorées. Il faut désormais aller plus loin, car la santé de la moitié de la population doit être une priorité de santé publique.

Investir pour l'avenir

En ce 7 avril 2024, Journée mondiale de la santé, il est temps de réaliser que la santé des femmes n'est pas un coût, mais un investissement vital et que l'équité en matière de santé entre hommes et femmes est nécessaire.

Il est urgent de réduire le temps que les femmes passent en mauvaise santé (6). Pour les femmes, d'abord, qui n'ont aucune raison de souffrir d'états de santé au seul titre qu'elles sont femmes. Pour leur santé mentale, également. Enfin, améliorer la santé des femmes serait bénéfique pour notre système économique, notamment en réduisant les coûts engendrés par l'errance médicale induite par un manque de connaissance sur les pathologies qui touchent les femmes, ou encore en soutenant un monde du travail plus égalitaire (7).

De telles évolutions nécessitent des investissements spécifiquement dédiés à la santé des femmes, car il s'agit bien d'un investissement pour la société et non d'un coût. On estime qu'un investissement de 300 millions de dollars dans la recherche pour la santé des femmes pourrait générer un bénéfice économique de 13 milliards de dollars (8).

Mais cet investissement se doit d'être collectif. Face à l'ampleur et l'urgence de l'enjeu, il est nécessaire de rassembler et mobiliser le secteur privé et public.

Utiliser la force du collectif pour mieux répondre aux enjeux

Au-delà d'un investissement financier, il est temps que les politiques de santé se conjuguent au féminin, pour accélérer la prise en charge précoce des maladies auxquelles peuvent être confrontées les femmes, pour améliorer les formations des étudiants en médecine et leur apprendre à mieux appréhender la santé des femmes (aujourd'hui très peu d'écoles offrent des modules sur l'impact du genre en santé, et ceux-ci sont souvent trop courts pour répondre aux enjeux actuels) et pour inciter les professionnels de santé à se former tout au long de leur vie sur les avancées en santé des femmes.

Pour reconnaître les femmes en santé, chacun a un rôle à jouer et nous appelons à la réflexion autour de 4 axes :

Les entreprises doivent être le moteur de cette accélération : valorisons celles qui s'engagent concrètement pour la santé des femmes en intégrant cette dimension dans l'index d'égalité professionnelle.

Les actions des associations et fondations doivent être reconnues : à l'occasion du 8 mars, rendons visible l'engagement de celles qui œuvrent quotidiennement en faveur de la santé des femmes. Confions à une association compétente - désignée par l'État - la collecte de dons en faveur de la recherche pour la santé des femmes.

Les startups de la FemTech doivent être soutenues : accélérons l'accès au marché des dispositifs développés pour améliorer la santé féminine.

Les décideurs publics, enfin, doivent impulser des politiques de santé des femmes : allouons un budget spécifique à la prévention et à la prise en charge en santé des femmes dans le prochain budget de la Sécurité sociale.

Nous sommes déjà nombreux à vouloir opérer ce virage, mais nous n'y arriverons pas seuls. Chacun doit s'engager et contribuer : les entreprises, les décideurs publics, les citoyens.

Ceci est notre appel au gouvernement : pour la santé de nos mères, de nos sœurs, de nos amies. Pour les générations futures. Pour toutes les Femmes.

(*) Rédacteur de la tribune :

Thibault CROSNIER-LECONTE, Président d'Organon France

Liste des cosignataires :