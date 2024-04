Santé des infirmiers : priorité oubliée de la Journée mondiale de la Santé ?

Il est en effet capital de mettre en lumière la situation préoccupante des infirmiers, piliers fragilisés de notre système de santé. La crise sanitaire a agi comme un révélateur, exposant au grand jour les souffrances physiques et psychologiques de ces professionnels engagés : épuisement, troubles musculosquelettiques, stress chronique. Oui, la santé des infirmiers / infirmières est en danger ! Et cela impacte directement la qualité des soins prodigués.

Voyez, entendez, agissons !

En 2023, Agnès Firmin Le Bodo, alors ministre déléguée chargée de l'Organisation Territoriale et des Professions de Santé, engageait des travaux sur la santé des professionnels de santé. Une consultation nationale menée auprès de 50 000 soignants a permis de préciser les besoins et les urgences, en compléments des différentes enquêtes de terrain dont celle de la DREEES, la même année, révélant que 60% des infirmiers souffraient d'épuisement professionnel, et 45% d'entre eux étaient exposés à des risques psychosociaux élevés.

Après huit mois de réflexions, de rencontres et avec le soutien de l'ensemble des parties prenantes publiques et privées, le rapport sur la santé des professionnels proposait en octobre 2023 six axes de recommandations afin d'agir concrètement.

En attendant, des initiatives nationales ou locales, portées par les fédérations, ordres professionnels, des associations ou entreprises existent et essaiment depuis quelques temps en dehors de ces avancées politiques. Mais le sujet de la santé des professionnels de santé reste encore bien trop peu valorisé, connu et reconnu...

Aussi, dans la continuité de cette dynamique et à la suite de nos recommandations, nous saluons tout particulièrement l'initiative, cette année, de la création de « l'Espace Santé des Infirmiers » dédié sur le Salon Infirmier 2024 (21-23 mai, Paris). Ce lieu unique permettra de briser un peu plus le silence, de sensibiliser, de former et de partager des solutions concrètes avec les infirmiers et les étudiants en soins infirmiers, eux-mêmes fortement exposés. Conférences, tables rondes, témoignages d'experts : l'Espace Santé des Infirmiers sera un catalyseur inédit pour une prise de conscience collective.

Cependant, s'il est essentiel de poursuivre et d'amplifier ces initiatives, il est également nécessaire de mettre en place des mesures concrètes et durables pour améliorer la santé des infirmiers afin de garantir un système de santé performant et durable pour les générations futures.

Aujourd'hui, annoncée par Fréderic Valletoux, actuel ministre chargé de la Santé et de la Prévention, en mars dernier à l'occasion du premier point d'étape des travaux de recherche sur la santé des professionnels de santé, une feuille de route opérationnelle se profile désormais grâce à la nomination prochaine d'un comité de suivi ministériel.

Nous en sommes convaincus, investir dans la santé des infirmiers, c'est investir dans la qualité des soins offerts à toute la population. Un professionnel de sante épanoui et en bonne santé est la clé d'un système de santé performant qui prône l'attractivité ainsi que la reconnaissance envers celles et ceux qui défendent avec compétences notre santé.

Ensemble, explorons, discutons et innovons pour bâtir un avenir où la santé des infirmiers, et plus largement de tous les soignants, est placée au cœur de nos priorités.

Il en va de l'avenir, de NOTRE avenir.