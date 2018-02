Scandale Lactalis : notre sécurité alimentaire est-elle menacée ?

Le danger est-il dans notre assiette ? En portant plainte contre X mercredi 14 février, l'association Foodwatch alerte en tout cas sur l'existence de dysfonctionnements dans l'ensemble de la chaîne de vérification alimentaire en France.

Dans son viseur, l'ONG cible notamment le géant de l'agroalimentaire Lactalis qu'elle accuse d'avoir invisibilisé des rapports attestant de la présence de salmonelle dans son usine de Craon.

Plus inattendu : la plainte vise aussi les pouvoirs publics. L'obligation de contrôle sanitaire en vigueur en France n'aurait pas été respectée ou suffisamment appliquée. Notre sécurité alimentaire est-elle menacée ? Les entreprises de l'agroalimentaire sont-elles au dessus des lois ? Faut-il appliquer des sanctions plus lourdes en cas de manquement ?



On en débat avec l'ingénieur et économiste Bruno Parmentier, la directrice générale de Foodwatch Karine Jacquemart et la journaliste et documentariste Isabelle Saporta.