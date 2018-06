Secret des affaires : l’entreprise échappe-t-elle au regard des citoyens ?

Jeudi 14 juin est voté à l'Assemblée nationale la loi sur « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées ». Pour protéger les entreprises dans la guerre économique, le projet de loi mentionne la catégorie « secret des affaires » dans laquelle la recette d'un produit ou les techniques d'optimisation fiscale pourraient entrer. De fait, un collectif important d'ONG, de syndicats et de journalistes dénonce une menace pour la liberté d'information. Selon eux, ce projet de loi favorise la criminalisation des lanceurs d'alerte qui devront prouver l'intérêt général d'une information divulguée. Cette loi ferait-elle de la liberté d'informer une exception ?

Nous en discuterons avec le député LREM rapporteur de la loi sur le secret des affaires Raphaël Gauvain, la secrétaire générale adjointe de l'Ugict-CGT (cadre et ingénieur) Sophie Binet et le chercheur intervenant en entreprise Thibaud Brière.