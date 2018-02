SNCF, formation : Macron veut-il court-circuiter le dialogue social ?

Statut des cheminots, politique migratoire, formation professionnelle ou encore système éducatif, Emmanuel Macron surcharge le calendrier des réformes. Sa méthode pour tenir ce rythme soutenu ? Changer les règles du dialogue social en donnant le primat au pouvoir étatique et non plus aux syndicats lorsqu'il s'agit d'enjeux nationaux. C'est d'ailleurs en suivant cette logique qu'Édouard Philippe a annoncé hier que la réforme de la SNCF sera faite par ordonnances.

Gage d'efficacité pour certains, entrave à la démocratie sociale pour d'autres ; nous en débattrons avec l'économiste Christian Saint-Étienne, la secrétaire confédérale de la CGT, Catherine Perret et le directeur de l'Institut Supérieur du Travail, Bernard Vivier.