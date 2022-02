Trois leviers pour faire de la transition énergétique et écologique le moteur de l’économie française

Si le Plan de relance a donné une véritable impulsion en engageant 30 milliards d'euros d'investissement publics sur la TEE en deux ans, l'atteinte de nos objectifs climatiques nécessiterait à terme de tripler cet effort de financement en investissant 45 milliards d'euros/an d'ici 2030.

Investir massivement dans la TEE permettra de créer près de 2 millions d'emplois en France d'ici la fin de la décennie, et entraînera des retombées économiques positives. Chaque euro investi par l'État génèrera en moyenne une valeur ajoutée (richesse créée par les entreprises) de 3,2 euros en 2030 (1).

Ces financements permettront de soutenir à la fois de grands projets structurants - dans les domaines de la production d'énergie renouvelable, du stockage, de la flexibilité du réseau électrique, de la production d'hydrogène vert, de la décarbonation industrielle et de la mobilité décarbonée - ainsi que des projets de plus petite taille portés par des TPE PME et ETI, notamment dans les secteurs de la rénovation de l'habitat, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, du transport individuel et de l'agriculture.

Trois grands leviers pour permettre l'accélération de cette dynamique

Élaborer une programmation pluriannuelle pour le climat

Certains domaines de la TEE disposent d'ores et déjà d'outils programmatiques assurant un degré élevé de visibilité aux acteurs de ces marchés et aux investisseurs. C'est le cas des énergies renouvelables avec la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE). La mise en place d'un cadre programmatique global fixant de manière transverse et déclinée par secteurs les engagements de l'État en matière d'investissements pour le Climat permettrait d'assurer l'adéquation des moyens mis en œuvre avec les objectifs visés (2). Similairement, au niveau européen, l'objectif du « fit for 55 » doit se décliner par un plan d'investissement séquencé, ce qui donnerait de la visibilité aux investisseurs.

Utiliser le levier du financement public pour améliorer l'attractivité des projets ou technologies bas carbone

L'intérêt des investisseurs privés pour les filières les plus matures de la TEE ne se dément pas, compte tenu de la très forte dynamique de ces filières qui sont devenues compétitives au cours des dix dernières années. En revanche, pour des technologies innovantes qui sont à un stade de maturité commerciale ou technologique moins avancé, le niveau de risque perçu reste trop élevé pour attirer des investisseurs privés. Pour ces filières telles que les technologies de stockage ou de mobilité hydrogène, le financement public sera clé pour réussir le passage à l'échelle et l'industrialisation.

Compléter le dispositif d'accompagnement de la TEE par de nouvelles mesures fiscales

La taxonomie verte européenne offre un cadre harmonisé permettant la mise en place de politiques fiscales incitatives pour soutenir les activités vertes. Faire bénéficier d'allègement de charges sociales les porteurs d'actions à l'origine de bénéfices climatiques est l'une des pistes à étudier pour inciter des comportements vertueux et favoriser l'emploi.

Ces trois leviers sont les prérequis de la réussite de cette transition. Ils ne seront néanmoins pas suffisants. La simplification du cadre administratif et réglementaire des filières concernées, la mobilisation des collectivités locales ou encore le développement d'une offre de formation adaptée aux besoins des nouveaux métiers constitueront d'autres facteurs clés. Enfin, la crise des gilets jaunes a démontré que l'acceptabilité sociale constitue la clé de voute de la TEE. La transparence vis-à-vis des modalités du financement public de cette transition et l'accompagnement des particuliers et des entreprises affectées seront une priorité. L'information et la sensibilisation seront également indispensables pour assurer une appropriation des mesures à mettre en place pour accélérer la transition climatique.

_____

