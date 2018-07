Trump et Poutine : amis ou ennemis ?

Donald Trump a déclaré : « le président russe Vladimir Poutine n'est ni mon ennemi, ni un ami, je ne le connais pas. »

Après l'éprouvant sommet de l'OTAN le 11 et 12 juillet dernier, la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump dans la symbolique ville d'Helsinki est une autre occasion pour le chef d'État américain de définir qui sont ses alliés et qui ne le sont pas. Concurrentes historiques, ces deux Nations sont plus que jamais des acteurs clés de l'ordre mondial. Syrie, Iran, Union européenne : que peut-on attendre de cette rencontre ?

Nous en discutons avec Frédéric Encel, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po Paris, Célia Belin, chercheure invitée - Brookings Institution, spécialiste des USA et Claude Blanchemaison, ambassadeur de France en Russie de 2000 à 2004.