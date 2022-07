Metron décarbone les usines du monde entier

C'est un enjeu majeur, en France et dans le monde : verdir l'industrie, qui pèse pour près d'un cinquième (18 %) des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, selon l'Agence internationale de l'industrie. Mais la transition énergétique est aussi une véritable course contre la montre pour les industriels, poussés par l'horloge climatique et des normes environnementales de plus en plus exigeantes. Un défi face auquel les économies d'énergie et la sobriété sont clé... Pour le relever, la start-up Metron, fondée en 2013, a mis au point une solution numérique innovante : une plateforme technologique capable, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, de croiser l'ensemble des données captées à l'usine avec celles issues des marchés tels que les prix de l'énergie. Une manière de permettre aux industriels de réduire leur consommation énergétique, de même que leurs émissions de CO2.

Concrètement, « nous informons le client en temps réel que sa consommation est en passe de dériver. Cela lui permet de réagir très vite, si par exemple il y a une fuite, au lieu d'attendre la fin du mois pour constater un surplus sur sa facture énergétique », explique Vincent Sciandra, directeur général de Metron. Autre exemple, dans le secteur du ciment, « nos clients peuvent optimiser leur production en fonction du prix de l'énergie, ou de sa mixité carbone, disponible sur le marché en séquençant la production au moment où l'énergie, en raison des pics énergétiques, est très carbonée », poursuit le dirigeant. Les cas d'usage varient. « Nous répondons à des projets différents suivant les objectifs et la stratégie de nos clients, qu'ils soient désireux de réaliser des économies financières ou de diminuer leur impact carbone », note-t-il.

Une proposition qui séduit, puisque Metron accompagne des centaines d'industriels sur leur chemin de la transition écologique. Parmi eux, Danone a déployé la solution de la jeune pousse sur une trentaine de ses sites industriels et devrait l'étendre prochainement à 200 usines dans le monde, d'après Vincent Sciandra. La chimie, l'automobile... les usines de tout secteur, mais aussi les bâtiments tertiaires, sont concernés. L'ambition de Metron ? « Devenir un leader à l'échelle mondiale », déclare Vincent Sciandra. La pépite parisienne, forte à ce jour de quelques 140 collaborateurs, compte d'ores et déjà dix filiales à l'international, notamment en Amérique latine, en Asie, en Europe et depuis peu, également, à Austin (Texas), aux Etats-Unis, puisque « les usines américaines sont en pleine transition énergétique et nous y observons une forte demande », relève Vincent Sciandra.

Cloud, allié de l'expansion internationale

Pour se donner les moyens de son ambition, Metron avait fait le choix du cloud dès la première heure. « Pour être capable de croiser les données des usines et des données extérieures, par exemple météorologiques ou de marchés, le cloud est un endroit idéal », assure Vincent Sciandra. De même, pour partir à l'assaut des nouveaux marchés, « il faut forcément passer par une infrastructure mondialisée capable de gérer des problématiques liées aux données au niveau attendu par les grands groupes industriels, mais aussi être en mesure de gérer les problématiques de gouvernance des données. En effet, à l'intérieur des grands groupes, il y a un grand nombre de petites entreprises, souvent rachetées, qui ont signé des contrats avec nombre de fournisseurs différents et qui se trouvent dans des zones géographiques très éparses. De ce fait, il faut pouvoir gérer l'ensemble de ces données via des data centers locaux, tout en respectant la réglementation locale », détaille le patron de Metron.

« Or, une start-up ne peut pas faire tous les tests d'architecture nécessaires dans tous les pays du monde. Seul un fournisseur de cloud d'envergure d'Amazon Web Services (AWS) est capable de répondre à ces contraintes internationales, nous permettant de déployer une architecture aux normes locales et de nous développer mondialement », considère-t-il. D'autant que, dans certains pays, les contraintes réglementaires sont fortes. Ainsi au Brésil, « la production des données doit être consommée localement ». Au Japon, il a fallu créer une filiale, s'appuyer sur des data centers locaux et bâtir des architectures correspondant aux spécificités des lois locales. Même chose en Corée. Autre destination non sans complexités, la Chine, où « des partenaires locaux proposant des data centers validés par AWS ont été essentiels pour notre déploiement ». Bref, pour Vincent Sciandra, les architectes et experts juridiques d'AWS ont permis à la jeune pousse de « grandir très vite et de se sentir accompagnée, au-delà des seuls serveurs ».

Un partenariat sur lequel Metron mise pour continuer sur sa lancée. « Nous visons à réduire les émissions de 14 000 tonnes de CO2 par an d'ici à 2030 et pour ce faire, il nous faut déployer notre solution dans dix mille usines dans le monde. Le cloud est le seul moyen de le faire », avance le dirigeant de la jeune pousse qui affiche une croissance de 100 % par an depuis sa création. Une série C, après avoir déjà levé 40 millions d'euros, est prévue d'ici la fin de 2023 pour se renforcer à l'international, notamment outre-Atlantique. De quoi donner un coup d'accélérateur à l'indispensable décarbonation de l'industrie.