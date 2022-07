Sencrop met les agriculteurs à l’heure de la météo ultra-locale

Une agriculture de précision démocratisée grâce à des données ultra-locales agrégées en temps réel : c'est le pari de Sencrop, une start-up basée à Lille, dans le Nord, qui depuis 2016 développe une solution innovante dopée aux algorithmes d'intelligence artificielle et de machine learning. En clair, la jeune pousse a conçu des stations météo dédiées aux usages agricoles que les agriculteurs installent dans leurs parcelles, connectées à une application utilisable sur smartphone, tablette ou ordinateur. Objectif : permettre aux professionnels agricoles d'anticiper les risques liés à la météo comme les périodes de gel ou de sécheresse, la croissance de leurs cultures, le développement potentiel de maladies et de ravageurs, de même que de piloter l'irrigation. Bref, de gérer plus facilement leurs activités au quotidien.

Exemple, « pour prédire le développement de maladies comme le mildiou, qui se développe à un certain niveau de température et d'hygrométrie, il faut une mesure très précise à la parcelle pour obtenir un indicateur fiable. Notre application et nos stations météo connectées permettent d'obtenir une mesure ultra-locale tant grâce à des mesures météo classiques comme la température, l'hygrométrie, la pluviométrie ou le vent, que des mesures plus spécialisées comme l'humectation des feuilles, ou encore celle des flux solaires pour ainsi mieux répondre aux enjeux d'irrigation », explique Mathieu Despriée, directeur technique de Sencrop. Une plateforme qui à ce jour est utilisée par 25 000 professionnels agricoles à travers 25 pays, notamment en France et en Europe, et que la jeune société continue d'armer de toujours plus de fonctionnalités grâce à une forte activité de R&D.

La flexibilité du cloud, un atout pour innover

Pour ce faire, la pépite de l'agtech tricolore s'appuie sur les services du Cloud Amazon Web Services (AWS), qu'elle utilise depuis sa création. « Nous avons zéro infrastructure en propre : 100 % des services que nous consommons sont dans le cloud », indique Mathieu Despriée. La raison ? « Pour nous, le cloud est essentiel pour innover car nous avons très fréquemment besoin de réajuster nos plans, notre feuille de route des fonctionnalités, notre infrastructure ainsi que notre usage », analyse-t-il. Ainsi, la start-up stocke dans les bases de données et les data lake d'AWS l'ensemble des données. D'abord, celles qui proviennent de ses propres stations. « Chaque station envoie plusieurs centaines de mesures par jour », souligne le directeur technique de Sencrop. De même, elle y stocke des données météorologiques en provenance de ses partenaires, ou d'autres sources d'expertise agronomique. « Sans le cloud, nous n'aurions pas la même réactivité. Nous avons en effet besoin de ressources à la demande, autrement dit d'une très grande flexibilité », estime-t-il.

Sur sa lancée, Sencrop explore toujours plus de pistes d'innovation. « Nous poursuivons le développement de notre produit, notamment de nouveaux indicateurs agro-météo et l'exploitation de davantage de sources de données, comme les radars de précipitation ou les données satellites », développe Mathieu Despriée. La jeune société cherche d'ailleurs à recruter des talents dans ce domaine, en particulier des ingénieurs et des data scientists, pour soutenir son ambition. Elle planche en outre sur la R&D des données météo. « A ce titre, nous sommes en train de démarrer avec des équipes des laboratoires de prototypage chez AWS un projet commun autour du deep-learning », confie-t-il.

C'est sans oublier que la start-up entend bien déployer ses ailes bien au-delà des frontières tricolores. Une récente levée de 18 millions de dollars - menée par le fonds israélien JVP, avec EIT Food, Stellar Impact, IRD Gestion et les actionnaires historiques de Sencrop Demeter IM, NCI-Waterstart et Bpifrance - devrait permettre à Sencrop, qui possède déjà plusieurs bureaux commerciaux à l'étranger, de s'y renforcer, en particulier en Allemagne et en Grande Bretagne, mais aussi outre-Atlantique. Là aussi, le Cloud AWS, avec ses data centers et son expertise internationale, lui sera sans doute un atout clé.