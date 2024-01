Cdiscount présente un énorme rabais sur cet aspirateur lavant de Proscenic

L'appareil ajoute des fonctionnalités supplémentaires, comme son autonettoyage ou son écran LED. C'est un appareil intéressant pour un nettoyage complet de votre intérieur, avec un encombrement réduit au minimum. Et c'est votre jour de chance : le F20 fait l'objet d'une remise chez Cdiscount, vous donnant la possibilité d'en profiter pour moins cher.

150 € de remise sur l'aspirateur-balai 3-en-1 Proscenic F20

Retrouvez l'aspirateur sans fil F20 de Proscenic à seulement 249,99 € au lieu de 399,99 €, soit une réduction exceptionnelle de 150 €. Cette belle remise est disponible sur le site de Cdiscount.

Le Proscenic F20 est un aspirateur-balai 3-en-1 : il peut laver, sécher et aspirer. Il s'adresse aux saletés sèches et humides, et conviendra à tous les types de sols.

En plus d'une aspiration puissante (jusqu'à 15 kPa), il dispose d'un capteur infrarouge détectant le niveau de salissure devant vous. Grâce à lui, le F20 adapte automatiquement la puissance nécessaire pour venir à bout des saletés incrustées.

Ce modèle a été conçu pour nettoyer de grands logements. Sa batterie de 4 000 mAh vous assure jusqu'à 45 minutes d'autonomie. Amovible, elle favorise le sens pratique et la simplicité de recharge.

Il comprend aussi deux réservoirs : un pour l'eau propre (1 L) et un autre pour l'eau sale (1 L). Cette conception vous permet de ne pas vous arrêter en plein nettoyage de votre maison.

Une fois installé sur sa station de recharge, vous pourrez lancer son programme d'autonettoyage. Cela évite la propagation de bactéries ou l'utilisation d'une serpillière sale, sans que vous ayez à vous salir les mains.

De plus, il est également équipé d'un affichage LED Numérique sur lequel vous pouvez voir :

L'état de fonctionnement de l'appareil.

Le niveau de la batterie.

Le mode de nettoyage parmi les quatre disponibles (Mode intelligent, mode max, mode stérilisation et mode absorption d'eau).

Les alertes de maintenance.

Mais ce n'est pas tout, le Proscenic possède aussi une batterie amovible, une assistance vocale intelligente et il est fourni avec l'application APP PROSCENIC pour une utilisation complète et approfondie.

Achetez l'aspirateur 3-en-1 Proscenic F20 sur Cdiscount

Les avantages Cdiscount

Plus accessible, il profite d'une livraison offerte (selon le mode de livraison choisie) et de la reprise gratuite d'un ancien appareil.

Cet appareil électroménager peut être réglé en quatre fois. En choisissant cette option, il ne vous reviendra qu'à 64,06 €/mois. Pour vous assurer de conserver l'engin plus longtemps, découvrez aussi les extensions de garantie à partir de 26,99 €.

Découvrez les avantages du programme Cdiscount à Volonté

Le Proscenic F20 est un appareil polyvalent et endurant. Vous pouvez compter sur lui pour vous accompagner partout dans votre maison.