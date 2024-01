Ce lave-linge Samsung noté A est à moins de 500 €

Une nouvelle offre de Darty illustre les économies potentielles des lave-linges actuels. Le modèle WW80TA046EAE de Samsung affiche des notes excellentes en réparabilité et en économies d'énergie.

36 % de remise immédiate sur ce lave-linge, désormais à moins de 500 €

Normalement au prix de 699,99 €, le site français ramène le prix du Samsung WW80TA046EAE à 449,99 €, soit 250 € de remise. En plus de ce rabais conséquent, il ajoute 10 % de remise supplémentaire pour les adhérents Fnac, partenaire de Darty.

Ce lave-linge dispose d'une étiquette énergie A. Cette caractéristique concerne l'électricité, mais aussi la consommation d'eau de l'appareil.

Ce faible besoin en eau vient de la technologie EcoBubble, une solution permettant de faire pénétrer plus facilement la lessive au cœur des textiles.

Le Samsung WW80TA046EAE présente aussi une note de réparabilité de 9/10. Elle démontre la simplicité d'entretien de l'appareil. Une évaluation aussi élevée indique notamment :

La grande résistance de l'engin.

La facilité à trouver des pièces détachées.

La possibilité de les obtenir à un prix bas.

La simplicité des opérations d'entretien ou de maintenance.

Avec une capacité de 8 kilos, ce modèle conviendra à un foyer de quatre personnes. Il comporte un programme Vapeur et une solution contre les allergènes. Il possède aussi l'indispensable arrêt différé et un programme express (15 minutes) pour les personnes pressées.

Les avantages Darty

En vous rendant sur la page de l'offre, vous découvrirez des options et avantages supplémentaires. Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois, avec des mensualités de 112,49 €/mois.

Avec le programme Darty MAX, non seulement vous profiterez d'une livraison gratuite, mais l'enseigne vous promet aussi une installation et une mise en service de votre nouveau lave-linge. Ceci donne la possibilité d'en profiter rapidement et en toute simplicité.

Darty vous débarrassera d'un ancien produit, vous faisant gagner de la place chez vous. Une extension de garantie de 3 ans est disponible à 159,99 €.

Vous comprendrez rapidement l'intérêt de ce lave-linge à prix bas. C'est une solution à envisager si vous entendez conserver votre appareil électroménager le plus longtemps possible. Rendez-vous chez Darty pour découvrir le reste de ses caractéristiques techniques et l'ajouter à votre panier.