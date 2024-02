Cette barre de son Samsung est à prix réduit

Le modèle Samsung HW-T420 est en promotion chez Cdiscount. Une barre de son 2.1 avec de multiples options : un réel plaisir pour vos oreilles et votre budget !

Une barre de son avec un caisson de basse en promotion chez Cdiscount

La barre de son Samsung HW-T420 vous attend en ce moment à 129,00 € sur le site marchand français Cdiscount. Si son rapport qualité-prix est excellent, sa possibilité d'étalement de paiement l'est encore plus : vous pouvez régler ce petit bijou en quatre fois avec des mensualités à 33,07 €.

Vous disposez d'une carte Cdiscount ? Vous pouvez étendre ces mensualités jusqu'à 20 règlements, avec du cashback en plus.

Et ce n'est pas tout : avec sa propre opération, Samsung rembourse jusqu'à 100 € sur une sélection de barres de son éligibles. La HW-T420 en fait partie.

Le petit plus ? L'enseigne vous offre la livraison et la reprise d'un ancien produit. Des extensions de garantie vous attendent finalement à 24,99 €.

Acheter la barre de son Samsung HW-T420

À savoir sur la barre de son Samsung HW-T420 et sa configuration 2.1

La barre de son Samsung HW-T420 s'accompagne d'un caisson de basse de 6,5", vous donnant une configuration 2.1 intéressante pour profiter pleinement de vos contenus multimédias avec un encombrement minimal.

Le son Smart Sound analyse automatiquement le type de source sonore (reportage TV, jeu vidéo, documentaire, évènement sportif...). Il optimise le résultat en conséquence. Des modes supplémentaires (comme le mode Jeu) vous assurent une immersion plus convaincante.

Outre la connexion Bluetooth sans fil, le contrôle unifié permet d'utiliser une seule télécommande. Ce système vous permet de régler chaque paramètre de votre accessoire avec celle de votre téléviseur.

Acheter la barre de son Samsung HW-T420

Intégrez le Dolby Atmos avec l'alternative Samsung HW-Q600B

Allez plus loin avec la barre de son Dolby Atmos 3.1.2ch de Samsung HW-Q600B. Plus complète, elle vous permet de passer à un environnement 3.1.2 en toute simplicité. Vous ne pourrez plus vous passer de sa compatibilité Dolby Atmos, du DTS:X et du son Surround 5.1. Sa technologie Q-Symphony vous assure aussi une cohésion parfaite entre votre télévision et votre barre de son.

Acheter la barre de son Dolby Atmos Samsung

Les barres de son de Samsung regorgent d'avantages. Prenez le temps de découvrir la Samsung HW-T420, mais aussi toutes les alternatives de la marque chez Cdiscount. Le site marchand se charge de vous les présenter à des prix attrayants et avec des avantages supplémentaires.