Cette centrifugeuse est à moins de 50 € sur ce site

La centrifugeuse Frutelia Plus de Moulinex est un modèle performant pour transformer vos fruits et légumes en délicieuses préparations. Prêts à tester de multiples recettes avec un seul appareil ? Rendez-vous dans les paragraphes suivants pour profiter pleinement de ce nouveau bon plan.

Les détails concernant l'offre du Moulinex Frutelia Plus

La Frutelia Plus est à vous pour la modique somme de 48,99 € sur le site marchand Cdiscount. Pour parfaire son offre, l'enseigne ajoute la livraison et la reprise d'un ancien produit gratuitement.

Vous pouvez compléter cet achat par d'autres équipements, tous disponibles sur Cdiscount. Même les budgets les plus restreints peuvent se faire plaisir grâce au règlement en plusieurs fois ! Si vous disposez de la carte Cdiscount, vous pouvez étendre votre règlement jusqu'à 20 mensualités.

Acheter la centrifugeuse Moulinex Frutelia

Une centrifugeuse complète pour sublimer vos fruits et légumes

La Frutelia Plus regorge d'avantages. L'appareil compte sur son moteur de 350 W, ses deux vitesses et sa fonction Pulse pour transformer vos aliments en jus onctueux.

Son goulot large (60 mm) facilite l'insertion de grands morceaux de fruits ou de légumes. Pour les palets les plus aiguisés qui préfèrent douceur et onctuosité, la Frutelia Plus propose un vaste bac collecteur de pulpe. Son bec verseur et sa capacité de 950 ml vous permettent de réaliser de grands verres de vos boissons préférées : nullement besoin de se modérer !

Un système incluant deux poignées vous assure une utilisation en toute sécurité. Utilisez-les pour verrouiller l'appareil et écarter tout risque d'accident.

Acheter la centrifugeuse Moulinex Frutelia

Complétez vos équipements de cuisine avec le robot multifonction Moulinex DoubleForce Compact

Pour achever d'équiper votre cuisine, nous vous proposons le robot multifonction Moulinex DoubleForce Compact. Avec ses sept accessoires et son moteur de 800 W, ce robot vous servira à broyer, pétrir, hacher, couper et mixer.

Avec ses deux vitesses et son bol de 2,2 litres, il saura répondre à la plupart des usages de tous les jours en cuisine. Il peut aussi aller au lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.

Acheter le robot multifonction Moulinex DoubleForce Compact

Une simple centrifugeuse suffit à réaliser tous les jus de fruits et smoothies dont vous rêvez. Optez pour le modèle Frutelia Plus de Moulinex avec un super prix et profitez-en au plus vite avec l'offre de Cdiscount. Mais attention : cette offre risque de ne pas durer très longtemps.