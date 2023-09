Cette raquette de tennis Head fait partie des meilleures sur le marché

Amateurs de tennis, voici la raquette qu'il vous faut acquérir afin d'améliorer vos performances de jeu. Chez Cdiscount, vous pouvez faire l'acquisition de la raquette Head XT PWR Speed, l'une des meilleures à retrouver sur le marché.

Système de Cashback, facilités de paiement... : de nombreux avantages chez Cdiscount

Actuellement, la raquette XT PWR Speed de la marque Head est disponible à 288,99 €. Pour faciliter votre achat, Cdiscount vous donne la possibilité de régler en plusieurs fois. En effet, grâce à votre carte bancaire, vous pourrez opter pour un paiement en 4 mensualités. Pour cela, il vous suffira de renseigner votre choix lors de votre paiement. Puis vous vous acquitterez des 4 échéances de 74,01 €. Toutes les formalités se passent en ligne.

De plus, grâce à l'option Cdiscount à Volonté, vous pourrez profiter de nombreux avantages lors de vos achats. En voici un aperçu :

La livraison express, gratuite sur des millions d'articles signalés ;

Un service client dédié aux abonnés ;

Des remises sur les services Cdiscount : Voyages, Alimentaire...

Des bons de réduction tout au long de l'année ;

Un système de cagnottage généreux, permettant de cumuler des euros lors de vos achats d'articles étiquetés à Volonté.

Vous pouvez souscrire à cette offre en ligne, pour 29 € / an. L'essai de 6 jours est gratuit.

Raquette Head XT PWR Speed : puissance et maniabilité

Head est une marque autrichienne d'équipement sportif de grande qualité. Elle produit surtout du matériel ainsi que des vêtements pour le ski ou le tennis. Elle est notamment un leader mondial dans le monde du tennis, fabriquant du matériel à un très bon rapport qualité-prix.

La XT PWR Speed a un design profilé et une conception en Graphene XT, la rendant très légère. En effet, elle pèse seulement 255 gr, en faisant l'un des modèles les plus légers de la gamme Speed. Sa prise en main est aisée. Elle est un peu plus longue que la plupart des raquettes, avec un point d'équilibre se situant à 34,5 cm. Elle se destine surtout à des joueurs complets, leur permettant d'augmenter leur force de frappe.

Son tamis fait 740 cm2, avec un plan de cordage en 16 x 19. Elle est idéale pour des joueurs masculins ou féminins, de niveau débutant ou intermédiaire.

Pour jouer dans les meilleures conditions et donner à la balle toute la force de votre frappe, optez pour l'un des meilleurs modèles. La raquette de tennis XT PWR Speed de Head est disponible en ce moment chez Cdiscount, pour seulement 288,99 €. Ne passez pas à côté de cette occasion d'améliorer votre jeu.