Cette tablette Lenovo est à moins de 200 €

La tablette tactile Tab M11 dispose du dernier système d'exploitation du marché pour les terminaux mobiles : Android 13. Elle est proposée à 189,90 € sur le site Amazon.

Tout savoir sur la tablette Lenovo Tab M11

La tablette Lenovo Tab M11 possède une grande dalle IPS. Elle est capable d'afficher une très haute définition WUXGA soit 1 920 x 1 200. Sa qualité est supérieure à la full HD. Sa haute luminosité est adaptée à une utilisation en plein soleil.

Fluide, le MediaTek Helio G88 est constitué d'une fréquence de 2,0 GHz. Cette dernière répondra sans difficulté aux besoins des applications les plus courantes. Elle dispose de 4 Go de mémoire vive. Sa grande capacité de stockage est de 128 Go.

La tablette fonctionne avec Android 13. Elle comprend un compte indépendant pour les enfants via Google Kids Space géré par les parents. Il donne accès à plus de 10 000 applications approuvées par des enseignants.

Dotée de sa propre webcam, sa résolution de 8 mégapixels vous apporte une belle qualité d'appels vidéo. Profitez-en pour votre travail ou avec votre famille.

Points forts :

Son compte enfant intégré.

Sa configuration adaptée aux usages courants.

Sa dalle de 11".

Points faibles :

Son autonomie modeste.

Commander la tablette Lenovo Tab M11

Voyez encore plus grand avec la tablette Honor

Le multimédia passe à la vitesse supérieure avec l'Honor Pad 8. La dalle affiche 12". Elle possède une définition 2 K. Rehaussant votre expérience, elle est une formule intéressante pour le visionnage de films et séries.

Elle emporte des composants puissants.

- Le processeur Snapdragon 680.

- Les 6 Go de mémoire

- La batterie de haute capacité 7 250 mA h pour des utilisations longues.

Points forts :

Sa belle autonomie.

Sa puissance élevée.

Sa définition 2 K.

Points faibles :

Encore sous Android 12.

Commander la tablette Honor Pad 8

Choisissez la tablette adaptée à votre quotidien. Performantes, profitez de leur prix réduit. Rendez-vous sur Amazon pour en savoir plus.