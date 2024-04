Cette tronçonneuse thermique est à un prix imbattable  !

Son système anti-vibration lui confère une utilisation sans à-coups parasites. Son double frein vous apporte une parfaite sécurité. Découvrez tous les avantages de ce modèle thermique.

La McCulloch CS35, une tronçonneuse pour les travaux courants

Actuellement cédée à 174,22 € chez Cdiscount, la tronçonneuse thermique McCulloch CS35 dispose d'un moteur deux temps de 35 cc. Il délivre une puissance de 1,4 kW, suffisante pour les tâches les plus fréquentes, comme la coupe du bois de chauffage. Avec son guide-chaîne de 35 cm, cette tronçonneuse conviendra sans problème à un élagage printanier.

L'appareil dispose d'un système anti-vibration directement intégré au corps. Il est utile pour les plus longues sessions de travail.

Il comporte un frein de chaîne à double activation. Il s'actionne manuellement ou par inertie du mouvement. Grâce à lui, vous êtes totalement protégé contre les accidents.

Aucun outil n'est nécessaire pour accéder au filtre à l'air. Cela vous permet d'accéder plus vite au réservoir.

Points forts :

Un modèle adapté aux travaux courants.

Un système anti-vibration intégré.

Une utilisation parfaitement sûre.

Points faibles :

Le réservoir un peu petit.

Commander la McCulloch CS 35

La McCulloch CS 50 S : un moteur plus puissant pour les plus exigeants

Pour les travaux plus exigeants, il y a la CS 50 S de McCulloch. Ce modèle embarque un moteur 50,2 cc. Sa puissance de 2,1 kW permet d'effectuer les tâches les plus complexes. Il dispose d'un guide-chaîne adapté aux plus grands troncs : 38 cm.

L'engin comporte un starter à retour automatique. Il simplifie le démarrage. Sa lubrification est automatique. Il comprend un système de filtration de l'air CCS et une conception anti-vibration. Vous êtes équipé pour réaliser de longues sessions de coupe de manière confortable.

Points forts :

Une tronçonneuse puissante.

Un starter bien pensé.

Un système anti-vibration intégré.

Adaptée à de longues sessions.

Points faibles :

Un prix plus élevé.

Acheter la McCulloch CS 50 S

La CS35 de McCulloch sera parfaite pour les tâches occasionnelles. À l'inverse, la CS 50 S est idéale pour les coupes plus conséquentes ou les usages plus intensifs. Le printemps est là : rendez-vous chez Cdiscount pour découvrir le modèle répondant le mieux à vos besoins. Complétez cet achat par tous les autres bons plans sur les outils d'extérieur (tondeuses, taille-haies, ateliers...).