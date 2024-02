Connectez l’ensemble de votre maison avec des appareils intelligents

Étendez rapidement votre système domotique à l'ensemble de votre maison avec une courte sélection d'appareils intelligents. Intelligents et à prix intéressants !

Avec les ampoules LED connectées Philips Hue White, votre éclairage devient plus intelligent

Créez l'ambiance parfaite avec les ampoules LED connectées Philips Hue White. Elles permettent d'ajuster la température de couleur de blanc chaud à blanc froid avec l'application dédiée. Vous pourrez connecter jusqu'à 10 ampoules pour démarrer.

Pour une expérience plus étendue, ajoutez le pont Hue en option. Reliez jusqu'à 50 points d'éclairage différents. Bénéficiez aussi de fonctionnalités avancées comme la gestion à distance avec vos routines quotidiennes.

Contrôlez facilement votre éclairage depuis votre smartphone ou depuis un assistant vocal (Alexa, Google Assistant ou Apple HomeKit). Si vous êtes déjà un utilisateur Philips Hue, cette ampoule Bluetooth s'intègre aisément à votre écosystème existant.

La tête thermostatique connectée Netatmo Starter Pack, votre chauffage obéissant

Optimisez votre confort thermique avec le pack Netatmo. Ses têtes thermostatiques sont connectées. Chauffez chaque pièce selon vos besoins avec le planning pièce par pièce, réalisant ainsi des économies d'énergie significatives.

Les modes Absent, Hors-Gel et la fonction Détection de Fenêtre ouverte contribuent à l'efficacité énergétique. Contrôlez-les à distance depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, ou utilisez la voix avec les assistants Apple HomeKit, Alexa ou encore Google. L'installation est rapide, même en cours de chauffage.

Les têtes thermostatiques Netatmo sont compatibles avec 90 % des radiateurs à eau chaude, avec adaptateurs fournis.

Le kit de connectivité Somfy 1870755, l'allié de vos appareils connectés

Centralisez la gestion de vos équipements avec le kit de connectivité de Somfy. Connectez et contrôlez les équipements motorisés (comme vos volets) plus votre éclairage.

Prenez le contrôle à distance ou depuis chez vous via l'application TaHoma. Le kit est aussi compatible avec les grands assistants vocaux. Ajoutez jusqu'à 20 équipements. Créez des scénarios pour simplifier votre quotidien.

L'appareil est compatible avec les moteurs IO/RTS, avec les éclairages à récepteur radio Somfy et avec certains produits Velux. La connexion sans fil utilise la dernière génération de transmission Wi-Fi.

La prise Connectée Meross Mini, une solution simple pour gérer votre maison

Proposée chez Amazon en lot de quatre, la prise connectée Meross Mini apporte une automatisation intelligente à votre maison. Compatible avec Apple HomeKit, Siri, Amazon Alexa, Google Assistant, elle offre un contrôle vocal direct pour vos appareils.

Programmez des scénarios personnalisés avec minuteries ou compte à rebours pour simplifier votre quotidien. La conception est compacte. Sécurisée, elle convient à tous vos déplacements.

Elle assure aussi la sécurité de votre maison avec une protection contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits.

La multiprise électrique connectée, une prise électrique hub USB intelligent

Cette multiprise électrique connectée Wi-Fi offre une solution polyvalente pour la maison ou le bureau. Avec quatre prises et trois ports USB contrôlables individuellement, elle est compatible avec Amazon Alexa ou l'Assistant Google Home.

Approuvée CE, certifiée RoHS, elle garantit une utilisation prolongée avec une conception de protection coulissante.

Programmez des horaires pour chaque sortie via l'application Smart Life, compatible avec iOS et Android. Contrôlez à distance à la voix avec Amazon Alexa et Google Home. Une connexion Wi-Fi 2.4 GHz est requise.

De multiples fonctionnalités sont disponibles pour faciliter votre quotidien. Déterminez l'activité des appareils les plus simples et utiles pour votre intérieur ! Prenez le temps de regarder autour de vous, considérez les appareils à connecter. Commandez le matériel nécessaire et simplifiez vous la vie !