Les jours Philips sont lancés : votre électroménager à prix réduit  !

La centrale vapeur Philips GC9650/80 : un appareil intuitif pour éliminer les plis

La centrale vapeur Philips GC9650/80 est dotée d'un grand réservoir d'eau amovible d'une capacité de 1,8 L. Elle permet d'utiliser l'appareil jusqu'à 2 heures en continu. Vous minimisez les interruptions pour le remplissage.

Grâce au mode ÉCO, cette centrale vapeur permet d'économiser de l'énergie. La technologie OptimalTEMP élimine la nécessité de régler la température, offrant une solution sûre pour repasser une variété de tissus sans risque de brûlure.

La semelle T-ionic Glide assure une glisse exceptionnelle sur tous les tissus. La vapeur est puissante pour éliminer efficacement les faux plis.

Cet appareil est à 189,99 € au lieu de 379,99 € sur Cdiscount.

Points forts :

Son grand réservoir.

Sa légèreté, pour une utilisation plus confortable.

Sa technologie OptimalTemp.

Points faibles :

Manque légèrement de puissance.

La friteuse sans huile Philips Airfryer XL HD9270/70 pour des plats plus sains

La technologie Rapid Air de la friteuse sans huile Philips Airfryer vous permet de cuire vos aliments avec 90 % de matières grasses en moins. Avec sa capacité XL de 6,2 L, elle peut préparer jusqu'à cinq portions à la fois, idéale pour toute la famille.

Ses sept préréglages simplifient la cuisson de différents plats. La fonction de maintien au chaud vous assure de garder vos aliments à la température idéale.

Proposée à 137,49 € au lieu de 200,80 € chez Cdiscount, l'Airfryer XL offre 14 fonctions de préparation en un seul appareil. Ses pièces, compatibles au lave-vaisselle, facilitent son utilisation au quotidien.

Points forts :

Sa grande capacité.

Ses nombreux préréglages.

Jusqu'à 90 % de graisse en moins.

Points faibles :

Trop petite pour aller au-delà de six portions.

L'aspirateur-traîneau Philips PowerPro Expert FC9729/09 : jusqu'à 99,9 % de poussières aspirées

L'aspirateur Philips PowerPro Expert FC9729/09 est un aspirateur-traîneau conçu pour offrir un nettoyage exceptionnel sur tous les types de sols.

Sa technologie PowerCyclone 8 garantit une puissance d'aspiration maximale. Il capture jusqu'à 99,9 % de la poussière fine. La brosse TriActive+ assure un nettoyage en profondeur.

Son système de filtration Allergy H13 piège plus de 99,9 % des allergènes, offrant ainsi un environnement plus sain pour toute la famille.

Le produit est actuellement présenté à 99,99 € au lieu de 209,99 €.

Points forts :

Son variateur de puissance.

Sa technologie PowerCyclone 8.

Son efficacité sur tous les sols.

Points faibles :

L'enrouleur du fil présente parfois des difficultés.

La machine à grains Philips EP2221/40 pour un café plus intense

Découvrez la machine à café Philips EP2221/40 pour savourer de délicieux cafés préparés avec des grains de café frais.

Son mousseur à lait classique vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour accompagner vos boissons préférées. Elle assure jusqu'à 5 000 tasses sans détartrage grâce à AquaClean.

Avec My Coffee Choice, vous pouvez personnaliser l'intensité et le volume de votre café. Son broyeur en céramique propose 12 niveaux de mouture pour répondre à vos préférences.

Découvrez-la pour 249,99 € au lieu de 696,55 € chez Cdiscount.

Points forts :

Sa durabilité.

Ses 12 niveaux de mouture.

Sa buse vapeur intégrée.

Points faibles :

Son absence d'avertissement lorsque le bac à grains est vide.

La machine à dosettes Philips Senseo Original Plus CSA210/91 : la plus simple d'utilisation

La machine à café Philips Senseo Original Plus CSA210/91 dispose des technologies Booster d'arômes et Crema plus. Elle assure une distribution uniforme de l'eau chaude sur la dosette.

Son sélecteur d'intensité vous permet de choisir entre des recettes longues ou intenses. La fonction de démarrage instantané prépare votre café une fois la machine prête.

Avec sa capacité à préparer deux tasses à la fois, cette machine convient parfaitement pour partager un moment caféiné avec vos proches. Son engagement écologique, avec une réduction de 45 % de la consommation d'énergie, en fait un choix respectueux de l'environnement.

La Philips Senseo Original Plus est à 54,99 € au lieu de 59,99 € chez Philips.

Points forts :

Sa simplicité, sa compacité.

Son remplissage simultané de deux tasses.

Son respect plus prononcé de l'environnement.

Points faibles :

Un peu longue à chauffer.

