Libérez votre créativité avec une sélection de tablettes graphiques

Vous comptez vous lancer ? Notre nouvelle sélection va vous plaire. Elle réunit les appareils des plus grandes marques, avec des tailles et des fonctionnalités différentes. De la petite tablette pour débutants au plus grand modèle pourvu de son propre écran, il y en a pour tous les goûts. Dépêchez-vous de les découvrir avec les petits prix d'Amazon.

La Wacom Intuos M, la tablette parfaite pour démarrer

La tablette à stylet Wacom Intuos M constitue une porte d'entrée idéale pour les amateurs de dessin, de peinture ou de retouche photo sur Mac, Chromebook ou PC.

Sa facilité de configuration, d'utilisation, combinée à des logiciels en téléchargement gratuit, des programmes d'apprentissage en ligne, quatre touches ExpressKey personnalisables. Cela fait de la Wacom Intuos un outil parfait pour débuter dans la création numérique.

Le stylet de l'Intuos offre une sensation naturelle de dessin avec une sensibilité à la pression de 4K, une conception ergonomique, des options de personnalisation. Compacte, légère et résistante, la tablette s'adapte à votre espace de travail, offrant une surface active bord à bord et un repose-stylet intégré pour une liberté totale dans vos créations.

Achetez la Wacom Intuos M

La XP-PEN Artist 12, une excellente qualité dans un format nomade

La tablette graphique XP-PEN Artist 12 est le dernier ajout à la gamme, offrant un écran HD de 11,6 pouces pour une expérience de dessin naturelle. Équipée d'un stylet passif P06, elle présente une sensibilité à la pression de 8192 niveaux pour une créativité sans limites.

Avec une résolution d'écran HD de 1 920 x 1 080, elle offre une haute précision pour dessiner, peindre naturellement. Le design en verre de haute qualité vous assure une expérience intuitive, précise, avec une surface anti-poussière pour une utilisation durable.

Cette tablette se veut portable avec une zone d'affichage de 11,6 pouces, idéale pour simplifier votre espace de travail. Son design fin, léger, résistant offre une grande flexibilité pour travailler où que vous soyez. Les six touches de raccourci personnalisables, la barre tactile simplifient votre flux de travail, vous permettant de créer plus rapidement de manière efficace.

Commandez la XP-PEN Artist 12

La XP-PEN Artist Pro 16 : montez en gamme avec une tablette plus grande

La XP-PEN Artist Pro 16 marque une percée technologique révolutionnaire avec son écran à stylet accompagné du stylet X3 Elite Plus. Avec la puce intelligente avancée, cela offre une expérience de dessin plus réaliste, avec une force d'activation initiale de seulement 3 grammes.

Le stylet X3 Elite Plus affiche une sensibilité à la pression de 8 192 niveaux avec une inclinaison de 60°, une gomme numérique, offrant une sensation de crayon traditionnel.

Avec une gamme de couleurs 133 % sRGB, l'écran offre des couleurs vives, réalistes pour des créations graphiques éclatantes. Son design esthétique avec un profil ergonomique de 9 mm, un boîtier métallique gris, accompagné de huit raccourcis personnalisables, a remporté le prix Red Dot's Contemporary Good Design Award.

Offrez-vous la XP-PEN Artist Pro 16

La XP-PEN Artist 22 (2e Génération), la formule professionnelle

La deuxième génération de la XP-PEN Artist 22 propose un grand écran de 21,5 pouces avec une résolution de 1 080 p. Dotée d'une excellente précision des couleurs de 86 % NTSC, elle assure des images, des vidéos riches, mais aussi réalistes.

Cette tablette prend en charge une connexion USB-C vers USB-C, simplifiant la connectivité avec les ordinateurs iMac, Mac Book Pro ou Windows (si USB-C compatible). Le stylet sans pile offre une inclinaison jusqu'à 60 degrés, 8 192 niveaux de sensibilité à la pression pour une expérience de dessin précise, naturelle.

Avec son support réglable, vous pouvez modifier l'angle de l'écran de 16 à 90 degrés selon vos besoins, offrant une grande flexibilité pour créer confortablement.

Achetez la XP-PEN Artist 22 (2e génération)

Pour vos débuts, pour progresser ou pour rechercher une solution professionnelle, notre sélection comprendra toujours une tablette graphique correspondant à vos besoins. Rendez-vous sur le site d'Amazon pour recevoir la vôtre dans les meilleurs délais.