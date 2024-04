Lidl : 21 % de réduction sur cette friteuse sans huile

Lidl réduit le prix de l'Air Fryer Fry Classic EY2018 de 21 %. Au lieu d'un prix normal de 89 €, cet appareil de cuisine vous attend à 69,99 €. Pas de temps à perdre : voilà ses caractéristiques techniques essentielles.

Une friteuse sans huile Tefal à grande capacité

La Fry Classic s'adresse aux familles, y compris les plus grandes. Avec une capacité de 4,2 litres, elle peut cuire des portions pour un maximum de six personnes. Sa puissance de 1 400 W lui permet d'atteindre jusqu'à 200 °C.

Une fois lancée, elle vous offre quatre possibilités de cuisson. En plus des frites traditionnelles, elle peut recevoir d'autres types d'aliments. Par exemple, faites griller ou rôtir un poulet. Sa technologie Air Pulse le rendra infiniment croustillant.

L'appareil comporte une molette, une minuterie jusqu'à 60 minutes et un système de panier. Facile à entretenir, il comprend une multitude d'éléments compatibles avec le lave-vaisselle.

Points forts :

Sa grande capacité.

Sa simplicité d'utilisation.

Sa facilité d'entretien.

Points faibles :

Il faudra séparer les différents ingrédients à cuire.

Commander l'Air Fryer Fry Classic

Encore plus de programmes avec la friteuse Tefal Easy Fry Max

Disposez de programmes encore plus polyvalents avec l'Easy Fry Max de Tefal. L'appareil dispose de dix réglages de cuisson entièrement automatisés. Il peut même réaliser des desserts ou des pizzas.

Toujours aussi facile à utiliser, il présente un panneau de commande numérique sur le dessus. L'Easy Fry Max affiche une grande capacité de 5 litres. Il conviendra jusqu'à six personnes.

Points forts :

Sa grande polyvalence.

Son utilisation facile.

Son livre de recettes avec QR code (via smartphone ou tablette).

Sa compatibilité avec le lave-vaisselle.

Points faibles :

Un peu plus cher.

Acheter l'Easy Fry Max

Avec le Fry Classic, Tefal présente une formule capable de répondre aux besoins les plus fréquents. Elle complète sa gamme avec l'Easy Fry Max afin de satisfaire des envies plus diversifiées. Ce second modèle affiche aussi une plus grande capacité. Cette description devrait vous aider à trouver l'appareil adapté à vos habitudes en cuisine. Passez vite chez Lidl pour profiter de la réduction de 21 % !