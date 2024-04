Lidl offre -15 % sur votre mobilier de jardin

Lidl a prévu des offres pour votre salon de jardin. Profitez de cette remise automatiquement appliquée à votre panier. Découvrez quatre produits éligibles à l'opération.

Le bain de soleil en aluminium Houston : léger et endurant

Le bain de soleil en aluminium Houston est disponible à 54,99 € chez Lidl. Bénéficiez d'une remise de 21 %. Il est conçu pour offrir un confort optimal en extérieur. Avec sa protection solaire réglable et son dossier réglable sur cinq positions, il s'adapte parfaitement selon vos envies.

Léger, il résiste :

- Aux intempéries.

- Aux UV.

- À l'usure.

Ce bain de soleil est idéal pour le camping. Son cadre en aluminium revêtu par poudre assure stabilité et durabilité. Son revêtement textile offre un confort de couchage supérieur.

Il est pliable et facile à nettoyer. Il est compatible avec d'autres meubles en aluminium de Livarno Home.

Points forts :

Sa protection solaire réglable.

Sa résistance aux éléments.

Un modèle pliable.

Points faibles :

Un style qui ne conviendra pas à tous.

Commander dès maintenant

Le bain de soleil Sevilla : un atout charme sur votre terrasse

Le bain de soleil Sevilla offre un confort optimal pour se détendre au soleil. Sa forme incurvée s'adapte agréablement au corps. Son coussin de 7 cm avec oreiller séparé garantit un soutien supplémentaire.

Il résiste aux intempéries et aux UV. Ce bain de soleil est parfait pour une utilisation extérieure. Ses liens à nouer le rendent facile à fixer. Sa poignée de transport latérale le rend pratique à déplacer.

Pliable, il est peu encombrant. Il est prêt à l'emploi et disponible en couleur brun naturel avec un rembourrage gris clair. Le Sevilla est actuellement disponible à 139 € chez Lidl.

Points forts :

Sa belle allure.

Son coussin séparé.

Se range aisément.

Points faibles :

Le bois nécessite de l'entretien.

Commander dès maintenant

La table de jardin avec meuble bas Habau : un rangement pratique

La table de jardin avec meuble bas de Habau est une solution intelligente pour le jardinage et les barbecues en plein air.

Elle est dotée d'une surface de travail généreuse. Son espace de stockage est pratique. Elle offre confort et fonctionnalité. Fabriquée en bois et en métal, elle est résistante aux intempéries et facile à nettoyer.

Avec ses pieds en bois et ses portes munies d'aimants, elle reste stable, même par mauvais temps. Polyvalente, elle est un ajout précieux à tout espace extérieur. Cette table est disponible à 159 € chez Lidl.

Points forts :

Son rangement très intelligent.

Convient à une utilisation extérieure.

Ses portes à aimants.

Points faibles :

Le bois nécessite un entretien de temps à autre.

Commander dès maintenant

L'ensemble table et bancs de jardin pour enfants : faites plaisir aux petits

L'ensemble table et bancs de jardin pour enfants est un choix parfait pour les jeunes explorateurs en plein air.

- Fabriqué en bois véritable.

- Structure solide en sapin de Chine Cunninghamia.

Cet ensemble est conçu pour la durabilité et la sécurité.

Avec son parasol inclus, les enfants peuvent profiter en plein air tout en restant protégés du soleil. Les dimensions de la table et des bancs sont parfaitement adaptées aux enfants à partir de 3 ans. Cet ensemble offre un espace confortable pour s'asseoir et jouer.

Il est livré avec deux coussins rembourrés pour un confort supplémentaire. Cet ensemble est complet, prêt à être utilisé dès son déballage. Il est actuellement disponible à 139 € chez Lidl.

Points forts :

Une idée attractive pour amuser les enfants.

Son parasol intégré.

Son grand espace d'assise.

Points faibles :

Ses dimensions relativement encombrantes.

Commander dès maintenant

Découvrez les offres de mobilier de jardin chez Lidl. L'opération se poursuit jusqu'au 25 avril. Vous avez encore quelques jours pour en profiter. Avec cette remise de 15 %, donnez un coup de fraîcheur à votre espace extérieur !